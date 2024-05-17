Макдэвид набрал 1 очко в 3 последних матчах серии с «Ванкувером». В 5-й игре – 2 броска и «минус 2» за 23:25
Коннор Макдэвид набрал 1 очко в 3 последних матчах серии с «Ванкувером».
Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (2:3, 2-3).
В активе 27-летнего канадца 18 (2+16) очков в 10 играх в текущем плей-офф. В трех последних играх – 1 (0+1) балл.
Сегодня Макдэвид (23:25 – второе время в «Ойлерс», 6:03 – в большинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ и 3 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери при 1 перехвате.
Удаляет комменты😅😅😅
30+ он не играл ни разу, зачем врать-то?
28 минут во второй игре - 4 очка.
29 минут в третьей - 0.
но это плов, тут могут и овертаймы играть. так что жаловаться на 29 минут - курам на смех.
возьмём пример Трочека из Рейнджерс. 35 (!!!) минут во второй игре с Каролиной. 2 очка. и 2 очка сегодня, когда он провёл 23 минуты (как Макди) и Рейнджерс закрыли серию.
продолжайте искать оправдания. мы с вами свяжемся.
Или что, эти двое серьезно должны протащить Деарнэ, Нерса и Скиннера все 4 раунда? Иначе они будут бегунками? Это как бы так не работает.
По сути, Эдмонтон уже годами сидит в одной ситуации - 97 и 29 делают игру, а на их фоне прокачиваются Хайманы и Кейны. Всё. Естественно, с такой стратегией далеко в плей-офф не уехать и МакДэвид тут не причем. Он не может выиграть больше одной серии носясь по площадке по 30 минут, так как вся ставка на него
В любой статье про проигрыш Вашингтона в плов меняем фамилию Овечкин на фамилию Макдэвид.
История повторяется по спирали.