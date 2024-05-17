Макдэвид набрал 1 очко в 3 последних матчах серии с «Ванкувером». В 5-й игре – 2 броска и «минус 2» за 23:25

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 1 очко в 3 последних матчах серии с «Ванкувером».

Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (2:3, 2-3). 

В активе 27-летнего канадца 18 (2+16) очков в 10 играх в текущем плей-офф. В трех последних играх – 1 (0+1) балл. 

Сегодня Макдэвид (23:25 – второе время в «Ойлерс», 6:03 – в большинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ и 3 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери при 1 перехвате. 

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33 комментария
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Ответ Maxim Shumov
Классика. Их с Драйзом выпускают на 30 минут, чтобы они как всегда вдвоем выигрывали матчи. К середине 2-го раунда 97 и 29 уже не вывозят эту жуть
ога,вот только Драйз набирает очки в каждом матче серии,а некстван нет,но надо их обоих упомянуть,чтобы Коннорей не выглядел жалко))
+18
-2
+16
Ну что некстван. Как нормальная команда попадается в ПО, "гений" куда-то пропадает.
+23
-12
+11
Ныряет по-прежнему хорошо
+12
-5
+7
Спортс не любит критику бегунка)))
Удаляет комменты😅😅😅
+8
-2
+6
xDDD зато как катается,просто катки перепутал)))
+8
-3
+5
Ответ Кефтеме
Если они так боятся критики , то зачем вообще такое постить?
Чтобы набежали иксперды и оправдали и отмазали
+4
0
+4
Ответ Alex.K71
Похоже Ванкувер нашёл противоядие против лучшего игрока последних лет, но окончательно об этом можно будет судить только по окончании серии и в случае победы косаток?!?!?!
Его зовут Джей Ти Миллер
+4
0
+4
Ответ alekmaz
честно говоря тут вопросы к тренеру, по-моему, он играл 30+ минут в первых играх, это за гранью
в последних двух играх он провёл по 23 минуты. 1 очко.
30+ он не играл ни разу, зачем врать-то?
28 минут во второй игре - 4 очка.
29 минут в третьей - 0.
но это плов, тут могут и овертаймы играть. так что жаловаться на 29 минут - курам на смех.
возьмём пример Трочека из Рейнджерс. 35 (!!!) минут во второй игре с Каролиной. 2 очка. и 2 очка сегодня, когда он провёл 23 минуты (как Макди) и Рейнджерс закрыли серию.
продолжайте искать оправдания. мы с вами свяжемся.
+4
0
+4
Ответ Michael_Monza
Ну что некстван. Как нормальная команда попадается в ПО, "гений" куда-то пропадает.
честно говоря тут вопросы к тренеру, по-моему, он играл 30+ минут в первых играх, это за гранью
+8
-5
+3
Настоящий плей-офф начался.....
+4
-1
+3
Джей Ти Миллер, мое почтение
+3
0
+3
Ответ Den_94
Чтобы набежали иксперды и оправдали и отмазали
Походу у них не получится 🤭
+2
0
+2
Ответ Maxim Shumov
Как нормальная команда попадается, дырявую защиту Нефти начинают насиловать с двойной силой и игра полностью меняется. Лучший пример - как в прошлом году слили первый матч Вегасу при покере Драйзайтля. Или что, эти двое серьезно должны протащить Деарнэ, Нерса и Скиннера все 4 раунда? Иначе они будут бегунками? Это как бы так не работает. По сути, Эдмонтон уже годами сидит в одной ситуации - 97 и 29 делают игру, а на их фоне прокачиваются Хайманы и Кейны. Всё. Естественно, с такой стратегией далеко в плей-офф не уехать и МакДэвид тут не причем. Он не может выиграть больше одной серии носясь по площадке по 30 минут, так как вся ставка на него
что им мешает сделать задел в начале матча,а дальше доигрывать,ну когда ещё не устали))))
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Ответ Кефтеме
Если они так боятся критики , то зачем вообще такое постить?
Видимо избирательные. Или думали что все кинуться защищать)
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+1
Ответ Максим Седов
Неудивительно. Мак с Драйзайтлем просто начинают уставать. Силы то не беспредельны. В каждой игре быть на льду 30+ минут и играть с полной отдачей. И практически нет помощи от других звеньев. Плюс дырявая защита и почти отсутствие вратаря.
Вообще-то в этой игре к Пикарду минимум претензий. Он точно не глупый виновник поражения.
+2
-1
+1
Ответ alekmaz
честно говоря тут вопросы к тренеру, по-моему, он играл 30+ минут в первых играх, это за гранью
Ну так естественно, если команде нужна помощь вся надежда на ее лидера. Только макдак традиционно обсирается, когда нужно проявить характер.
+3
-2
+1
Лучший! Или фанаты нефти ошибаются?)
+2
-1
+1
Ответ Maxim Shumov
Как нормальная команда попадается, дырявую защиту Нефти начинают насиловать с двойной силой и игра полностью меняется. Лучший пример - как в прошлом году слили первый матч Вегасу при покере Драйзайтля. Или что, эти двое серьезно должны протащить Деарнэ, Нерса и Скиннера все 4 раунда? Иначе они будут бегунками? Это как бы так не работает. По сути, Эдмонтон уже годами сидит в одной ситуации - 97 и 29 делают игру, а на их фоне прокачиваются Хайманы и Кейны. Всё. Естественно, с такой стратегией далеко в плей-офф не уехать и МакДэвид тут не причем. Он не может выиграть больше одной серии носясь по площадке по 30 минут, так как вся ставка на него
97 и 29 не только игру делают, но и платежную ведомость. Хотя Нерс это конечно не их проблема. Но.. их )
0
0
0
Ответ Фтемноте
Спортс не любит критику бегунка))) Удаляет комменты😅😅😅
Если они так боятся критики , то зачем вообще такое постить?
0
0
0
Неудивительно. Мак с Драйзайтлем просто начинают уставать. Силы то не беспредельны. В каждой игре быть на льду 30+ минут и играть с полной отдачей. И практически нет помощи от других звеньев. Плюс дырявая защита и почти отсутствие вратаря.
+4
-4
0
Ответ alekmaz
честно говоря тут вопросы к тренеру, по-моему, он играл 30+ минут в первых играх, это за гранью
Дункан Китх играл по 30+ мин в свои 30+ лет и вывозил же как то, еще и кубки умудрялся брать😬
0
0
0
так держать
0
0
0
Ответ Michael_Monza
Ну что некстван. Как нормальная команда попадается в ПО, "гений" куда-то пропадает.
Как нормальная команда попадается, дырявую защиту Нефти начинают насиловать с двойной силой и игра полностью меняется. Лучший пример - как в прошлом году слили первый матч Вегасу при покере Драйзайтля.
Или что, эти двое серьезно должны протащить Деарнэ, Нерса и Скиннера все 4 раунда? Иначе они будут бегунками? Это как бы так не работает.
По сути, Эдмонтон уже годами сидит в одной ситуации - 97 и 29 делают игру, а на их фоне прокачиваются Хайманы и Кейны. Всё. Естественно, с такой стратегией далеко в плей-офф не уехать и МакДэвид тут не причем. Он не может выиграть больше одной серии носясь по площадке по 30 минут, так как вся ставка на него
+8
-8
0
Открываем статьи за 2014 +/-2 года

В любой статье про проигрыш Вашингтона в плов меняем фамилию Овечкин на фамилию Макдэвид.

История повторяется по спирали.
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0
Тактика Ванкувера понятна, двух сразу закрыть проблематично, поэтому надо закрывать бегунка-рыбака, ну а Драйз пусть бьёт личную стату. Главное, чтобы Нефть не побеждала...
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Большинство исчезло и бегунок показал истинный уровень)
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Махди, ты ли это?
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