Макдэвид набрал 1 очко в 3 последних матчах серии с «Ванкувером». В 5-й игре – 2 броска и «минус 2» за 23:25

Коннор Макдэвид набрал 1 очко в 3 последних матчах серии с «Ванкувером».

Капитан « » не отметился результативными действиями в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (2:3, 2-3).

В активе 27-летнего канадца 18 (2+16) очков в 10 играх в текущем плей-офф. В трех последних играх – 1 (0+1) балл.

Сегодня Макдэвид (23:25 – второе время в «Ойлерс», 6:03 – в большинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ и 3 мимо, применил 2 силовых приема и допустил 2 потери при 1 перехвате.