Макдэвид сделал 3 передачи в 6-м матче серии с «Ванкувером». Он набрал 20+ очков в 3-м плей-офф подряд – 2-й случай в XXI веке

Коннор Макдэвид сделал 3 передачи в 6-м матче серии с «Ванкувером».

Капитан « » был признан второй звездой шестого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Кэнакс» (5:1, 3-3).

В активе 27-летнего канадца 21 (2+19) очко в 11 играх в текущем плей-офф. Он занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Леону Драйзайтлю (23 в 11).

достиг отметки 20 очков в третьем розыгрыше плей-офф подряд (2021/22 – 33 в 16 играх, 2022/23 – 20 в 12).

До него такое достижение в актив записали 9 игроков (причем только 1 в текущем столетии).

Это Брайан Троттье и (оба – 4 подряд розыгрыша, 1980 – 1983, «Айлендерс»), (4, 1995 – 1998, «Детройт»), (2 по 3, 1983 – 1985 и 1987 – 1989, «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес»), Ги Лефлер (3, 1977 – 1979, «Монреаль»), Дени Потвен (3, 1981 – 1983, «Айлендерс»), Яри Курри (3, 1983 – 1985, «Эдмонтон»), Марк Мессье (3, 1983 – 1985, «Эдмонтон») и Никита Кучеров (3, 2020 – 2022, «Тампа»).