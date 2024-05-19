Макдэвид о 100 очках Драйзайтля в плей-офф: «Он всегда был хорош в кубковых играх. Это один из лучших игроков в мире, зачастую – самый лучший»

Коннор Макдэвид высказался об успехах Леона Драйзайтля в плей-офф.

Форвард « » сделал 2 результативные передачи в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (5:1, 3-3).

В активе 28-летнего немецкого нападающего стало 23 (8+15) очков в 11 играх в текущем плей-офф. За карьеру по сумме розыгрышей – 100 (39+61) баллов в 60 играх.

Быстрее в истории этой отметки достигли только Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

«Он всегда был хорош в кубковых играх. Это один из лучших игроков в мире, зачастую – самый лучший.

Он способен прибавлять в самые важные моменты. В этом розыгрыше он снова великолепен», – сказал капитан «Ойлерс».