Макдэвид о 100 очках Драйзайтля в плей-офф: «Он всегда был хорош в кубковых играх. Это один из лучших игроков в мире, зачастую – самый лучший»
Коннор Макдэвид высказался об успехах Леона Драйзайтля в плей-офф.
Форвард «Эдмонтона» сделал 2 результативные передачи в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (5:1, 3-3).
В активе 28-летнего немецкого нападающего стало 23 (8+15) очков в 11 играх в текущем плей-офф. За карьеру по сумме розыгрышей – 100 (39+61) баллов в 60 играх.
Быстрее в истории НХЛ этой отметки достигли только Уэйн Гретцки и Марио Лемье.
«Он всегда был хорош в кубковых играх. Это один из лучших игроков в мире, зачастую – самый лучший.
Он способен прибавлять в самые важные моменты. В этом розыгрыше он снова великолепен», – сказал капитан «Ойлерс».
1. Wayne Gretzky 1.837
2. Leon Draisaitl 1.661
3. Mario Lemieux 1.607
4. Connor McDavid 1.576
5. Barry Pederson 1.529
6. Nathan MacKinnon 1.295
7. Mark Messier 1.250
8. Mikko Rantanen 2015-24 1.247
9. Bobby Orr 1.243
10. Mike Bossy 1.240
МакДи-1.600
Командный вид, спорта, нет?