Макдэвид после 5:1 с «Ванкувером»: «Пока гордиться нечем. Ожидаю, что в 7-м матче соперник прибавит»
Коннор Макдэвид ожидает, что «Ванкувер» прибавит в седьмой игре.
Капитан «Эдмонтона» дал комментарий после победы в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:1, 3-3).
«Пока нечем гордиться, не тот момент, чтобы быть довольными. Мы обеспечили себе еще один матч в плей-офф. Надеюсь, что мы будем отчаянно бороться и покажем такой же уровень настойчивости.
Ожидаю, что в седьмом матче «Ванкувер» прибавит. Будет игра с обоюдными шансами», – сказал Макдэвид.