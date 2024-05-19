Макдэвид после 5:1 с «Ванкувером»: «Пока гордиться нечем. Ожидаю, что в 7-м матче соперник прибавит»

Коннор Макдэвид ожидает, что «Ванкувер» прибавит в седьмой игре.

Капитан « » дал комментарий после победы в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:1, 3-3).

«Пока нечем гордиться, не тот момент, чтобы быть довольными. Мы обеспечили себе еще один матч в плей-офф. Надеюсь, что мы будем отчаянно бороться и покажем такой же уровень настойчивости.

Ожидаю, что в седьмом матче « » прибавит. Будет игра с обоюдными шансами», – сказал .