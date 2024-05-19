Гендиректор «Лады» о том, может ли СКА вернуть игроков, отданных в 2023-м: «Неформальных договоренностей нет, все открыто и по-честному. Работаем в рамках регламента»
Гендиректор «Лады» прокомментировал слухи о возвращении части игроков в СКА.
Перед сезоном-2023/24 СКА обменял в «Ладу» девять игроков на денежную компенсацию.
– По игрокам, которые в прошлом году массово перешли к вам из СКА, не было договоренностей, что они должны будут вернуться, если так захотят в Питере?
– Нет. Здесь никаких неформальных договоренностей не было. Контракты подписаны. Работаем с ними в рамках регламента.
Вы же видели, как эти ребята переходили к нам. И как некоторые по ходу сезона уходили в разные другие клубы.
Так что здесь все было открыто и по-честному, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.