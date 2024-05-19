Гендиректор «Лады»: «Браташ – главный тренер, у него еще год контракта. Не можем понять, откуда взялась утка про его уход»

Гендиректор «Лады» заявил, что Олег Браташ останется на посту главного тренера.

– Когда что-то официально объявите по главному тренеру?

– А что у нас по главному тренеру?

– Говорят, что Браташ уходит.

– Да нет. Мы сами не можем понять, откуда эта утка взялась.

– Она очень уверенно распространяется.

– Но я не понимаю, откуда она взялась. У нас с Браташом еще год контракта. Задача на сезон выполнена – в регионе все довольны. Поэтому Олег Владимирович работает. Постоянно с ним на связи, обсуждаем разные вопросы, в том числе по селекции.

Есть ситуация с Павлом Десятковым, которого позвали на самостоятельную работу в «Витязь». Вместо него пришел – наш воспитанник, известный специалист. Мы очень рады этому, потому что воспитанники «Лады» должны работать в ее штабе. Но касательно Браташа ничего не меняется – он главный тренер.

– Помимо прихода Зубова будут еще перестановки в тренерском штабе?

– Нет, остальной тренерский штаб мы, слава богу, сохранили. Заканчивались контракты с тренером по защитникам Максимом Семеновым и тренером вратарей Алексеем Семеновым, тоже, кстати, нашим воспитанником. Еще рассматриваем одну кандидатуру на позицию тренера по физподготовке и на этом заканчиваем с усилением тренерского штаба. Остальные, включая , остаются, – сказал Александр Чеботарев.