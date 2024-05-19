Гендиректор «Лады»: «Браташ – главный тренер, у него еще год контракта. Не можем понять, откуда взялась утка про его уход»

Теги Лада Олег Браташ Александр Чеботарев КХЛ Павел Десятков Павел Зубов Хоккей

Гендиректор «Лады» заявил, что Олег Браташ останется на посту главного тренера.

– Когда что-то официально объявите по главному тренеру?

– А что у нас по главному тренеру?

– Говорят, что Браташ уходит.

– Да нет. Мы сами не можем понять, откуда эта утка взялась.

– Она очень уверенно распространяется.

 – Но я не понимаю, откуда она взялась. У нас с Браташом еще год контракта. Задача на сезон выполнена – в регионе все довольны. Поэтому Олег Владимирович работает. Постоянно с ним на связи, обсуждаем разные вопросы, в том числе по селекции.

Есть ситуация с Павлом Десятковым, которого позвали на самостоятельную работу в «Витязь». Вместо него пришел Павел Зубов – наш воспитанник, известный специалист. Мы очень рады этому, потому что воспитанники «Лады» должны работать в ее штабе. Но касательно Браташа ничего не меняется – он главный тренер.

– Помимо прихода Зубова будут еще перестановки в тренерском штабе?

– Нет, остальной тренерский штаб мы, слава богу, сохранили. Заканчивались контракты с тренером по защитникам Максимом Семеновым и тренером вратарей Алексеем Семеновым, тоже, кстати, нашим воспитанником. Еще рассматриваем одну кандидатуру на позицию тренера по физподготовке и на этом заканчиваем с усилением тренерского штаба. Остальные, включая Браташа, остаются, – сказал Александр Чеботарев. 

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1 комментарий
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Да потому что менеджеры или советы директоров клубов КХЛ бросаются хорошими специалистами, как перчатками. Заварухина уволили, Сергея Федорова после двух финалов и КГ выгнали. Ладно, Авангард всегда дичь творил с трнерами, но Кравец заслужил испить свою чашу до конца, нельзя выгонять как собаку посреди серии. Амуру вон задачу выиграть Кубок ставят ваще. Так что это не "утка", а вполне предсказуемый сценарий))
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