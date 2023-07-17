«Лада» заплатила 5 млн рублей СКА за 9 игроков

«Лада» заплатила СКА 5 млн рублей за переход девяти хоккеистов.

В июле в тольяттинский клуб из перешли вратарь Никита Богданов, защитники Григорий Грязнов, Евгений Калабушкин, Евгений Корешков, Георгий Солянников, нападающие Андрей Алтыбармакян, Павел Колтыгин, Алексей Ожгихин и Никита Попугаев.

– Про недавний обмен со СКА уже многое сказано. Но итоговый список игроков, перешедших в «Ладу», как-то менялся в ходе обсуждений?

– Практически нет. Мы очень довольны, что получили такой десант из СКА в тех условиях, когда рынок просто пустой.

При этом за всех игроков «Ладе» пришлось заплатить пять миллионов рублей.

Я со всеми этими ребятами знаком и возлагаю на них большие надежды – им есть что доказывать и они наверняка хотят закрепиться в , а не вернуться в ВХЛ.

– То есть все участники этого обмена начнут сезон в «Ладе»?

– Не факт. Все зависит от них. Я не могу точно предугадать, кто как себя проявит, но верю в их потенциал и талант, – сказал спортивный директор «Лады» .