«Лада» заплатила 5 млн рублей СКА за 9 игроков

Теги Лада СКА Рафик Якубов КХЛ Хоккей

«Лада» заплатила СКА 5 млн рублей за переход девяти хоккеистов.

В июле в тольяттинский клуб из СКА перешли вратарь Никита Богданов, защитники Григорий Грязнов, Евгений Калабушкин, Евгений Корешков, Георгий Солянников, нападающие Андрей Алтыбармакян, Павел Колтыгин, Алексей Ожгихин и Никита Попугаев.

– Про недавний обмен со СКА уже многое сказано. Но итоговый список игроков, перешедших в «Ладу», как-то менялся в ходе обсуждений?

– Практически нет. Мы очень довольны, что получили такой десант из СКА в тех условиях, когда рынок просто пустой.

При этом за всех игроков «Ладе» пришлось заплатить пять миллионов рублей.

Я со всеми этими ребятами знаком и возлагаю на них большие надежды – им есть что доказывать и они наверняка хотят закрепиться в КХЛ, а не вернуться в ВХЛ.

– То есть все участники этого обмена начнут сезон в «Ладе»?

– Не факт. Все зависит от них. Я не могу точно предугадать, кто как себя проявит, но верю в их потенциал и талант, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

2 комментария

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Dragon10
Сегодня я переложил 5 рублей из одного кармана в другой. Правда, так и не понял, за что заплатил)
+10
0
+10
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Tiffozi
А потом удивляются, что интерес к лиге падает...
+2
0
+2
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