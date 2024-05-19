Гендиректор «Лады»: «Весь лимит в 5 легионеров заполнять не будем. Рынок такой, цены такие, поэтому воздержимся»

Теги Лада Александр Чеботарев КХЛ лимит на легионеров Трой Джозефс Хоккей

Гендиректор «Лады» заявил, что клуб не будет подписывать 5 легионеров.

В сезоне-2024/25 лимит в Фонбет Чемпионате КХЛ расширится с 3 иностранных игроков в заявке на игру до 5. 

– Какие позиции планирует усиливать «Лада»?

– Нам нужна еще пара легионеров. Ведем переговоры о новом контракте с Троем Джозефсом. Мы хотели бы его оставить. И думаю, в ближайшее время он даст ответ, и мы обсудим условия. Но в целом не будем заполнять весь лимит в пять легионеров.

– Даже к зимнему дедлайну не будете заполнять?

– Скорее всего, не будем вообще.

– Почему?

– Рынок такой. Цены такие. Поэтому воздержимся и обойдемся тем ресурсом, который у нас есть, – сказал Александр Чеботарев. 

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1 комментарий
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Открыл «кошелек» посчитал деньги, маловато, на те и живем, молодцы, надо жить по средствам!
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