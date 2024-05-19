Гендиректор «Лады»: «Весь лимит в 5 легионеров заполнять не будем. Рынок такой, цены такие, поэтому воздержимся»

Гендиректор «Лады» заявил, что клуб не будет подписывать 5 легионеров.

В сезоне-2024/25 лимит в Фонбет Чемпионате КХЛ расширится с 3 иностранных игроков в заявке на игру до 5.

– Какие позиции планирует усиливать « »?

– Нам нужна еще пара легионеров. Ведем переговоры о новом контракте с . Мы хотели бы его оставить. И думаю, в ближайшее время он даст ответ, и мы обсудим условия. Но в целом не будем заполнять весь лимит в пять легионеров.

– Даже к зимнему дедлайну не будете заполнять?

– Скорее всего, не будем вообще.

– Почему?

– Рынок такой. Цены такие. Поэтому воздержимся и обойдемся тем ресурсом, который у нас есть, – сказал Александр Чеботарев.