Гендиректор «Лады» о слухах про уход Браташа: «Тренер продолжит работу в клубе, есть еще год контракта. Не понимаю, чем он не угодил людям»

Генеральный директор «Лады» прокомментировал слухи об уходе Олега Браташа.

Ранее сообщалось, что 58-летний специалист может покинуть пост главного тренера тольяттинской команды.

«Конечно, Олег Владимирович продолжит работу в нашем клубе. У него еще есть год контракта.

Не понимаю, чем Браташ не угодил людям, которые пускают слухи, что он покинет свой пост», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.