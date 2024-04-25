Гендиректор «Лады» о слухах про уход Браташа: «Тренер продолжит работу в клубе, есть еще год контракта. Не понимаю, чем он не угодил людям»
Генеральный директор «Лады» прокомментировал слухи об уходе Олега Браташа.
Ранее сообщалось, что 58-летний специалист может покинуть пост главного тренера тольяттинской команды.
«Конечно, Олег Владимирович продолжит работу в нашем клубе. У него еще есть год контракта.
Не понимаю, чем Браташ не угодил людям, которые пускают слухи, что он покинет свой пост», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.
Точечное усиление тренерского штаба,так сказать
(Шутка,если чего)