Гендиректор «Лады» о слухах про уход Браташа: «Тренер продолжит работу в клубе, есть еще год контракта. Не понимаю, чем он не угодил людям»

Теги Лада Олег Браташ Александр Чеботарев КХЛ Матч ТВ Хоккей

Генеральный директор «Лады» прокомментировал слухи об уходе Олега Браташа.

Ранее сообщалось, что 58-летний специалист может покинуть пост главного тренера тольяттинской команды.

«Конечно, Олег Владимирович продолжит работу в нашем клубе. У него еще есть год контракта.

Не понимаю, чем Браташ не угодил людям, которые пускают слухи, что он покинет свой пост», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

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