Николай Заварухин: «Молодые игроки слабее физически и тактически, чем были раньше. Мальчишки не играют во дворах, а сидят в телефонах – нет понимания игры и чувства момента»

Теги Автомобилист Николай Заварухин КХЛ МХЛ детский хоккей Хоккей

Николай Заварухин высказался об уровне подготовки молодых игроков в России.

«Автомобилист» под руководством 49-летнего специалиста дошел до полуфинала Кубка Гагарина в минувшем сезоне.

– Мир, жизнь, спорт сильно изменились. Сегодняшние молодые спортсмены – они другие?

– Хочется видеть в молодежи больше стремлений, большей готовности к быстрому хоккею в команде мастеров. Сейчас мы много доверяем молодым и работаем с ними, чтобы они росли, крепли, становились сильнее, но все равно чего-то не хватает в них.

Та молодежь, которая приходит сегодня, слабее физически, тактически и технически, чем была раньше, это мое мнение. Возможно, причина в том, что лучшие сразу уезжают в Америку или их забирают российские топ-клубы.

Я часто смотрю МХЛ, и раньше лига была сильнее, многие ребята выделялись и делали результат. Такие нужны, мастеровитые, играющие, думающие.

Предыдущие поколения детей проводили колоссальное время на улице, они там становились игровиками, во дворах. А сейчас мальчишки сидят носом в компьютер и телефон, и нет понимания игры, нет чувства момента, партнера и поляны. Просто так это не приходит, нужен игровой опыт.

Человек может хорошо и быстро кататься, но голова тоже важна, в хоккее соображать надо, причем быстро. Понятно, что сейчас жизнь другая, но ребенку нужны общение, активные занятия, взаимодействие в футболе, в баскетболе, на турнике висеть, бегать, на велике кататься, без этого никак.

Столько во дворах построено игровых и спортивных площадок, и корты заливают – только занимайся, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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4 комментария
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Бесполезные коробки Третьяка подучается
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В его словах есть доля правды. Если смотреть на поколение хоккеистов и футболистов, у нас мировые звезды, уникумы, волшебники и т.д. это поколение до эпохи такого развития соц.сетей, игрушек и т.д. А самые топовые игроки вообще с низов, трущоб и т.д. Нынешнее поколение другое.
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Правильные вещи говорит, у нас при школе сделали стадион футбольный с искусственным покрытием, дети постоянно играют от 6-8 лет и мальчики и девочки, хоть бегать научатся, а то иногда смотришь 10-12 лет они так бегут без слёз смотреть нельзя, никакой координации движений, не выносливости, один нормально бежит из 10-15
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