Алексею Заварухину предложили войти в штаб брата Николая в «Автомобилисте». Экс-тренер «Трактора» хочет работать главным в клубе КХЛ

Теги Трактор Автомобилист возможные переходы Николай Заварухин Алексей Заварухин КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Заварухин может войти в штаб двоюродного брата в «Автомобилисте».

Ранее «Трактор» объявил об уходе Заварухина из клубной системы, новым главным тренером челябинской команды стал канадец Бенуа Гру.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Алексей Заварухин получил предложение войти в тренерский штаб Николая Заварухина в «Автомобилисте».

Однако 43-летний специалист намерен ждать предложений из Фонбет чемпионата КХЛ. Он хочет работать главным тренером.

В минувшем сезоне под руководством Заварухина «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл серию «Локомотиву» со счетом 0-4.

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11 комментариев
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Зря отказывается, никто ему контракт не предложит!
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Бен! Бен, это Данила! Ай нид хелп!
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Ну здравствуй Брат.Надо идти.
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Выведет Барыс в финал Кубка Гагарина где обыграет Трактор. Скриньте
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Такие разные продолжения карьеры у братьев Заварухиных ,при плюсминус одинаковых результатах. Но лучше братьям не объединяться, рассорятся как часто бывает у родственников ведущих одно дело.
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В амбициях не откажешь,тогда и Фукале надо брать с собой.
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Ответ Мадина Уйгурова
Выведет Барыс в финал Кубка Гагарина где обыграет Трактор. Скриньте
Так ты и год подписывай, что примерно в 2855 году это будет
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Межсезонье покажет, будут ли предложения на должность гт. Борисыч справится!
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До пенсии будет ждать, пошёл бы в Авто на передержку, а там видно будет, может брата снимут :)
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Можно сначала вторым в Авто, а как поступит предложение на главного — отпустят без проблем.
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Ответ Алексей Меньшиков
Бен! Бен, это Данила! Ай нид хелп!
Красава)))
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