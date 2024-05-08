Алексею Заварухину предложили войти в штаб брата Николая в «Автомобилисте». Экс-тренер «Трактора» хочет работать главным в клубе КХЛ
Алексей Заварухин может войти в штаб двоюродного брата в «Автомобилисте».
Ранее «Трактор» объявил об уходе Заварухина из клубной системы, новым главным тренером челябинской команды стал канадец Бенуа Гру.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Алексей Заварухин получил предложение войти в тренерский штаб Николая Заварухина в «Автомобилисте».
Однако 43-летний специалист намерен ждать предложений из Фонбет чемпионата КХЛ. Он хочет работать главным тренером.
В минувшем сезоне под руководством Заварухина «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл серию «Локомотиву» со счетом 0-4.
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