Алексею Заварухину предложили войти в штаб брата Николая в «Автомобилисте». Экс-тренер «Трактора» хочет работать главным в клубе КХЛ

Алексей Заварухин может войти в штаб двоюродного брата в «Автомобилисте».

Ранее «Трактор» объявил об уходе Заварухина из клубной системы, новым главным тренером челябинской команды стал канадец Бенуа Гру.

Как сообщает « », получил предложение войти в тренерский штаб в « ».

Однако 43-летний специалист намерен ждать предложений из Фонбет чемпионата . Он хочет работать главным тренером.

В минувшем сезоне под руководством Заварухина «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграл серию «Локомотиву» со счетом 0-4.

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