Заварухин об «УГМК-Арене»: «Слышал от руководителей, что она будет готова в январе 2025 года. На больших стадионах приятнее играть»

Николай Заварухин поделился мнением о переезде «Автомобилиста» на новую арену.

Команда из Екатеринбурга в минувшем сезоне дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

Срок сдачи новой арены переносился с 2023 года на конец декабря 2024-го.

– Поклонников уже в апреле было столько, что вместимость КРК «Уралец» на плей-офф нужно было увеличивать в пять раз. В новом сезоне у команды появится новая домашняя арена?

– Точно ответить могут руководители клуба. По моей информации, то, что я слышал от них, принимать официальные матчи КХЛ «УГМК-Арена» будет готова в январе 2025 года.

Это 12-тысячная арена и новый дом для «Автомобилиста». Думаю, что много будет желающих прийти на хоккей в этот современный дворец спорта.

Там будут классные условия для зрителей, для детей многое будет сделано, можно будет смотреть матчи и хорошо проводить время всей семьей.

– То есть половину сезона «Автомобилист» проведет на льду «Уральца», а вторую половину вы будете играть на новом месте. Смена площадки не повлияет на результаты?

– Не думаю. Мы же играем на выездах в разных дворцах спорта, где-то они больше, где-то меньше. В Питере огромная арена на 22 тысячи зрителей, в Новосибирске и Омске – больше 10 тысяч мест во дворцах, в Нижнекамске – 6 тысяч, в Череповце, как у нас, 5,5 тысячи. Понятно, что на больших стадионах при полных трибунах приятнее играть.

Дай бог, чтобы у нас на каждом домашнем матче был аншлаг, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.