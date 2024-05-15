Алексей Терещенко: «У «Автомобилиста» и «Трактора» есть перспективы и потенциал для дальнейшего позитивного развития»

Алексей Терещенко высказался о перспективах «Автомобилиста» и «Трактора».

«То, что мы увидели в этом сезоне от «Автомобилиста» и «Трактора», это не сезонный всплеск. Полагаю, стоит ожидать от этих команд таких же хороших выступлений в следующем сезоне.

Единственное, что может как-то помешать, это тренерская чехарда в Челябинске, но тут еще неизвестно, как все обернется. «Автомобилист» же более планомерно развивается. Они немного закрутили гайки иностранцам, Мэйсеку и Да Косте, переподписали их. Также хорошо, что оставили Николая Заварухина.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что у «Автомобилиста» и «Трактора» есть перспективы и потенциал для дальнейшего позитивного развития», – сказал чемпион мира в составе сборной России.

В прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ в полуфинале Кубка Гагарина «Автомобилист» уступил «Металлургу» (3-4), «Трактор» проиграл «Локомотиву» (0-4).