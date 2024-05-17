Шалунов, Полунин и Тесанов продлят контракты с «Локомотивом» на 2 года

Теги Локомотив Юрий Лукин КХЛ Максим Шалунов Александр Полунин ТАСС Даниил Тесанов Хоккей

Максим Шалунов подпишет новое соглашение с «Локомотивом» на два сезона.

Александр Полунин и Даниил Тесанов также останутся в команде.

«Максим Шалунов, Александр Полунин и Даниил Тесанов достигли договоренности с клубом о подписании новых контрактов на два года», – сказал генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин.

31-летний Шалунов стал лучшим бомбардиром ярославской команды в минувшем сезоне. На счету Шалунова 68 игр, в которых он набрал 36 (17+19) очков.

В розыгрыше Кубка Гагарина нападающий сыграл 17 матчей, отметившись 6 (5+1) баллами.

26-летний Полунин набрал 24 (14+10) очка за 68 матчей регулярки. В плей-офф у него 20 игр и 7 (4+3) очков.

22-летний Тесанов провел 53 матча в регулярном чемпионате, отметившись 13 (7+6) баллами за результативность. В Кубке Гагарина на счету форварда 3 (1+2) очка за 18 игр. 

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