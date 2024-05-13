Никитин о травмах: «У «Локомотива» не было «лифта» – вместо Шалунова зашел Иванов, а вместо него не зашел никто. Против «Металлурга» нужно минимум четыре звена»
Игорь Никитин прокомментировал травму Максима Шалунова в финале плей-офф.
Ярославцы проиграли решающую серию «Металлургу» со счетом 0-4. В первой игре 31-летний форвард «Локомотива» получил травму и не участвовал в следующих матчах.
– Сильно ли сказалась на игре команды травма ведущего центрального нападающего Максима Шалунова?
– Потеря Макса – это понятно. Сказалась даже не столько она, сколько то, что у нас не было «лифта». Вместо Макса зашел Жора Иванов, а вместо Жоры не зашел никто.
«Магнитка» – организованная команда, все ее звенья получали равное количество игрового времени. Против них нельзя играть тремя звеньями, нужно как минимум четыре.
– Шансов сыграть на уколах у Шалунова не было?
– Нет, там сразу было все понятно.
– Были другие ребята, которые играли с травмами?
– Конечно, три человека уехали на операции. Это нормально, так всегда в плей-офф, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Сейчас Макс уже спокойно отдыхает с семьей в ОАЭ.