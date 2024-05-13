Никитин о травмах: «У «Локомотива» не было «лифта» – вместо Шалунова зашел Иванов, а вместо него не зашел никто. Против «Металлурга» нужно минимум четыре звена»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Георгий Иванов Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал травму Максима Шалунова в финале плей-офф.

Ярославцы проиграли решающую серию «Металлургу» со счетом 0-4. В первой игре 31-летний форвард «Локомотива» получил травму и не участвовал в следующих матчах. 

– Сильно ли сказалась на игре команды травма ведущего центрального нападающего Максима Шалунова?

– Потеря Макса – это понятно. Сказалась даже не столько она, сколько то, что у нас не было «лифта». Вместо Макса зашел Жора Иванов, а вместо Жоры не зашел никто.

«Магнитка» – организованная команда, все ее звенья получали равное количество игрового времени. Против них нельзя играть тремя звеньями, нужно как минимум четыре.

– Шансов сыграть на уколах у Шалунова не было?

– Нет, там сразу было все понятно.

– Были другие ребята, которые играли с травмами?

– Конечно, три человека уехали на операции. Это нормально, так всегда в плей-офф, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

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2 комментария
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Молодёжка всегда в лидерах.Неужели нет лифта.
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По Шалунову мне непонятно вообще, где был тот самый момент в котором он получил травму? Ничего не озвучивалось даже.
Сейчас Макс уже спокойно отдыхает с семьей в ОАЭ.
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