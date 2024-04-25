Артюхин о финале: «К «Локомотиву» много вопросов. Играли прямолинейно и не хватило креатива – весь сезон по одной модели. «Металлург» прошел без боя»

Евгений Артюхин высказался о слабостях «Локомотива» в финале плей-офф.

Ярославцы уступили «Металлургу» в решающей серии Кубка Гагарина со счетом 0-4 в серии.

В первой игре финала травму получил нападающий «Локомотива» Максим Шалунов. Он не участвовал в оставшихся матчах.

– Конечно, меня удивило, как и всех, что серия была из четырех матчей. Наверное, получилось, что Магнитогорск прошел без боя. Хотя по игре им тяжеловато было. Вся суть не выливается в 4-0. Победителей не судят, как говорится. Но, к сожалению для «Локомотива», с одной шайбой ни матч, ни Кубок Гагарина не выиграешь.

Ярославль весь сезон играл в одну модель, и не было ничего нового. Была прямолинейность, и не хватило креатива в атаке. Есть много вопросов к «Локомотиву».

– Кого можно назвать лучшим в составе железнодорожников?

– Мне кажется, Шалунов. Его не хватило в финале. Все-таки когда выпадает бомбардир, на команду это сильно влияет. В целом многих ребят можно выделить, но Максим – важный игрок системы, – сказал бывший нападающий «Локомотива» Евгений Артюхин.

Триумф «Металлурга» – это полезно для всех. И для «Локомотива» тоже