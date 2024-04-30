Шалунов продлит контракт с «Локомотивом» на 2 года («Чемпионат»)
Нападающий Максим Шалунов продлит контракт с «Локомотивом».
Как сообщает «Чемпионат», срок соглашения будет рассчитан на два сезона. В ближайшее время об этом объявят официально.
В прошедшем регулярном чемпионате на счету Максима Шалунова 68 игр, в которых он набрал 36 (17+19) очков.
В розыгрыше Кубка Гагарина форвард сыграл 17 матчей за «Локомотив», отметившись 6 (5+1) баллами.
За 36 очков в регулярке и 5 голов в плей-офф, ему цена максимум 45 млн.
В Металлурге, например, Юров только со следующего сезона будет получать 40 млн.
Возраст отличный. Надеюсь,конечно,с понижением зарплаты. Если 90 млн осталось - это,мягко говоря,перебор.