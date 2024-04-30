Шалунов продлит контракт с «Локомотивом» на 2 года («Чемпионат»)

Теги Локомотив КХЛ Максим Шалунов Чемпионат.com Хоккей

Нападающий Максим Шалунов продлит контракт с «Локомотивом».

Как сообщает «Чемпионат», срок соглашения будет рассчитан на два сезона. В ближайшее время об этом объявят официально.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету Максима Шалунова 68 игр, в которых он набрал 36 (17+19) очков.

В розыгрыше Кубка Гагарина форвард сыграл 17 матчей за «Локомотив», отметившись 6 (5+1) баллами.

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8 комментариев
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НЕЕЕЕТ, ЗА ЧТО?!
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Надеюсь, что не на 90, а гораздо меньшие деньги
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фуууууф, не давно вброс был про контракт с трактором. Оставляйте себе этого молодого человека
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Интересно, сколько ему насыпят?? На 90 млн он совершенно точно не играет.
За 36 очков в регулярке и 5 голов в плей-офф, ему цена максимум 45 млн.
В Металлурге, например, Юров только со следующего сезона будет получать 40 млн.
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Что за комментарии? Радоваться надо! Максон хоть и лентяй,но игрока такого уровня и с таким броском попробуй еще поищи. Тут все логично было,Григоренко ушел из-под носа,если бы подписали его,то Шалунов ушел бы. Роль Шалунова (его отсутствие) видна была по финалу.
Возраст отличный. Надеюсь,конечно,с понижением зарплаты. Если 90 млн осталось - это,мягко говоря,перебор.
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Ответ Максим Седов
Интересно, сколько ему насыпят?? На 90 млн он совершенно точно не играет. За 36 очков в регулярке и 5 голов в плей-офф, ему цена максимум 45 млн. В Металлурге, например, Юров только со следующего сезона будет получать 40 млн.
Как говорится:сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя.
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Ответ nikita_777
Что за комментарии? Радоваться надо! Максон хоть и лентяй,но игрока такого уровня и с таким броском попробуй еще поищи. Тут все логично было,Григоренко ушел из-под носа,если бы подписали его,то Шалунов ушел бы. Роль Шалунова (его отсутствие) видна была по финалу. Возраст отличный. Надеюсь,конечно,с понижением зарплаты. Если 90 млн осталось - это,мягко говоря,перебор.
Радоваться тому, что ещё 2 сезона будем без ярко выраженного лидера? Сериям из 5+ матчей без набранных очков?
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