Шалунов продлит контракт с «Локомотивом» на 2 года («Чемпионат»)

Нападающий Максим Шалунов продлит контракт с «Локомотивом».

Как сообщает «Чемпионат», срок соглашения будет рассчитан на два сезона. В ближайшее время об этом объявят официально.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету 68 игр, в которых он набрал 36 (17+19) очков.

В розыгрыше Кубка Гагарина форвард сыграл 17 матчей за « », отметившись 6 (5+1) баллами.