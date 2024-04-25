Кожевников о финале: «Исаев психологически не выдержал. Выпал Шалунов – у «Локомотива» все рухнуло, забивать некому. При 2-0 было ясно, что «Металлург» выиграет»
Александр Кожевников поделился мнением о финале Кубка Гагарина.
«Металлург» стал победителем турнира, обыграв в решающей серии «Локомотив» со счетом 4-0.
В первой игре финала травму получил нападающий «Локомотива» Максим Шалунов. Он не участвовал в оставшихся матчах.
– Когда было 2-0, было ясно, что «Металлург» выиграет.
– «Локомотив» ничего не смог противопоставить «Магнитке»?
– Предпосылки были. Но один человек выпал – и все рухнуло у них. Бомбардира не стало – и все. Забивать некому. Исаев, наверное, психологически не выдержал все-таки. Хотя сезон очень здорово провел. Что здесь смотреть-то? Смотреть нечего было.
– Насколько сильно повлиял именно фактор Андрея Разина на победу?
– Очень сильно, если они победили, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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