Кожевников о финале: «Исаев психологически не выдержал. Выпал Шалунов – у «Локомотива» все рухнуло, забивать некому. При 2-0 было ясно, что «Металлург» выиграет»

Александр Кожевников поделился мнением о финале Кубка Гагарина.

«Металлург» стал победителем турнира, обыграв в решающей серии «Локомотив» со счетом 4-0.

В первой игре финала травму получил нападающий «Локомотива» Максим Шалунов. Он не участвовал в оставшихся матчах.

– Когда было 2-0, было ясно, что «Металлург» выиграет.

– «Локомотив» ничего не смог противопоставить «Магнитке»?

– Предпосылки были. Но один человек выпал – и все рухнуло у них. Бомбардира не стало – и все. Забивать некому. Исаев, наверное, психологически не выдержал все-таки. Хотя сезон очень здорово провел. Что здесь смотреть-то? Смотреть нечего было.

– Насколько сильно повлиял именно фактор Андрея Разина на победу?

– Очень сильно, если они победили, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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