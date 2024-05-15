Третьяк о желании Разина в будущем возглавить сборную России: «Все в руках Андрея. Очень рад, что в России растут такие тренеры»

Теги Металлург Мг ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Владислав Третьяк высказался о желании возглавить сборную России в перспективе.

– Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы в Кубке Гагарина заявил о желании в будущем возглавить сборную России. Как оцените его шансы?

– Все в руках Андрея. Он провел отличную работу в прошедшем сезоне. И до этого здорово работал в «Северстали». Я очень рад, что у нас в России растут такие тренеры. И что тот же Андрей Владимирович теперь еще выиграл трофей, раскрыл столько молодых игроков.

Очень непросто стать чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина, но еще труднее удержать такие позиции. Посмотрим, как это получится у Разина. Если он стабильно будет поддерживать этот уровень, то в будущем ФХР рассмотрит его кандидатуру на пост главного тренера сборной и сможет положиться на него на чемпионатах мира и Олимпийских играх, – сказал президент ФХР.

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7 комментариев
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Дайте ему сборную 30 тренировать, цифр много на всех тренеров хватит.
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На лавку Сборной Главтренером дверь прочно закрыта лет на 8 -10 тем , кто на ней сейчас находиться ! Куда им до него - он 800 матчей НХЛ просмотрел и клюшку в подарок с автографом от самого Овечкина получил !
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Ключевое слово в будующем(это когда будем играть везде и совсеми)А сейчас пусть Ромка гоняет свои суперсерии.
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А можно ему тоже сделать свою сборную? Россия 31 например, составленная из игроков Магнитки, Южного Урала и Лис.
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Чего тут все про Ротенберга пишут, непонятно. Его таланту очевидно тесно в составе сборной России, еще год другой и позовут тренировать сборную мира на межгалактический турнир, вот Разину и место освободят.
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Ответ Вадим Абдуллин
А можно ему тоже сделать свою сборную? Россия 31 например, составленная из игроков Магнитки, Южного Урала и Лис.
Сборная - Россия. Уральский федеральный округ
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