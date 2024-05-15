Третьяк о том, что ИИХФ не указала Россию в топ-3 по титулам на ЧМ: «Надо извиниться в полный рост. Сомневаюсь, что это просто ошибка. Нельзя так искажать историю»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк сборная СССР ЧМ по хоккею Хоккей

Владислав Третьяк высказался о том, что Россию не указали в топ-3 по титулам ЧМ.

– Как отреагировали на странный поступок ИИХФ, в своей графике на чемпионате мира убравшей достижения сборных СССР и России?

– Непонятная история. Не хочется это комментировать, но считаю это неправильным поступком ИИХФ. Она уже заявила, что это была ошибка.

Но я сомневаюсь, что это просто ошибка. По крайней мере, за нее надо бы извиниться в полный рост. Нельзя так искажать историю, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

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5 комментариев
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История сейчас переписывается во всех областях. Так что этот поступок можно сказать ещё весьма безобидный. Тем более вроде как признали ошибку.
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Ну не взираяна гнусную фигуру Третьяка, про которую сейчас уже будет заливать зондер-команда, и по делу. То поступок ИИХФ мелочный и мерзкий. Можно забыть про команду с 2-3 титулами, но не с 27.
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Ну не знаю... Чехию надо тоже исключать, ведь тогда была другая страна под названием ЧССР. .. И это в принципе это было бы верно, так как СССР и ЧССР больше не существуют и потому России и Чехии нечего присваивать чужие достижения!
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