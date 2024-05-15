Третьяк о том, что ИИХФ не указала Россию в топ-3 по титулам на ЧМ: «Надо извиниться в полный рост. Сомневаюсь, что это просто ошибка. Нельзя так искажать историю»

Владислав Третьяк высказался о том, что Россию не указали в топ-3 по титулам ЧМ.

– Как отреагировали на странный поступок ИИХФ, в своей графике на чемпионате мира убравшей достижения сборных СССР и России?

– Непонятная история. Не хочется это комментировать, но считаю это неправильным поступком . Она уже заявила, что это была ошибка.

Но я сомневаюсь, что это просто ошибка. По крайней мере, за нее надо бы извиниться в полный рост. Нельзя так искажать историю, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.