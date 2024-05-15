Третьяк о Дегтяреве: «В «Амуре» в два раза подняли окупаемость. Хорошая работа, и в этом заслуга губернатора. Поднялись и спортивные показатели»
Владислав Третьяк оценил вклад Михаила Дегтярева в успехи «Амура».
Ранее Госдума утвердила Дегтярева в должности министра спорта РФ.
– Как президент ФХР можете оценить вклад Дегтярева как губернатора в успехи хабаровского «Амура» в КХЛ? При нем ведь у клуба существенно увеличился бюджет и появилась возможность подписывать сильных игроков.
– Он во время общения с нами на заседании думского комитета привел в пример «Амур» как хорошую организацию.
Они в клубе в два раза подняли окупаемость. Это хорошая работа. И в этом заслуга губернатора.
Как мы видим, поднялись и спортивные показатели «Амура», и финансовые. Об этом говорил и Дегтярев, что при хорошей работе таких результатов можно везде добиться, – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы Владислав Третьяк.
Закрывали без госденег 2.5% от расходов, стали закрывать целых 5% (за счет букмекеров)?..
Есть бюджет расходов и бюджет доходов. Окупаемость — это то, как доходы от проекта покрыли расходы.
Там 80-95% ”доходов” у всех команд — это финансирование от госкомпаний, “назначенных” спонсоров и региональных бюджетов. Остальные 5-20% — билеты, атрибутика, прочая коммерция, ТВ-права.
Вот у Амура по второй части доходов наверно было 2.5% или может 5% от общих поступлений, а стало в два раза больше. ;)
А оказалось сильно печальнее.