Третьяк о Дегтяреве: «В «Амуре» в два раза подняли окупаемость. Хорошая работа, и в этом заслуга губернатора. Поднялись и спортивные показатели»

Владислав Третьяк оценил вклад Михаила Дегтярева в успехи «Амура».

Ранее Госдума утвердила Дегтярева в должности министра спорта РФ.

– Как президент ФХР можете оценить вклад Дегтярева как губернатора в успехи хабаровского «Амура» в ? При нем ведь у клуба существенно увеличился бюджет и появилась возможность подписывать сильных игроков.

– Он во время общения с нами на заседании думского комитета привел в пример «Амур» как хорошую организацию.

Они в клубе в два раза подняли окупаемость. Это хорошая работа. И в этом заслуга губернатора.

Как мы видим, поднялись и спортивные показатели « », и финансовые. Об этом говорил и Дегтярев, что при хорошей работе таких результатов можно везде добиться, – заявил президент и депутат Государственной думы .