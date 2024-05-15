Третьяк о Дегтяреве: «В «Амуре» в два раза подняли окупаемость. Хорошая работа, и в этом заслуга губернатора. Поднялись и спортивные показатели»

Теги Амур ФХР Владислав Третьяк КХЛ Министерство спорта России Михаил Дегтярев Хоккей

Владислав Третьяк оценил вклад Михаила Дегтярева в успехи «Амура».

Ранее Госдума утвердила Дегтярева в должности министра спорта РФ. 

– Как президент ФХР можете оценить вклад Дегтярева как губернатора в успехи хабаровского «Амура» в КХЛ? При нем ведь у клуба существенно увеличился бюджет и появилась возможность подписывать сильных игроков.

– Он во время общения с нами на заседании думского комитета привел в пример «Амур» как хорошую организацию.

Они в клубе в два раза подняли окупаемость. Это хорошая работа. И в этом заслуга губернатора.

Как мы видим, поднялись и спортивные показатели «Амура», и финансовые. Об этом говорил и Дегтярев, что при хорошей работе таких результатов можно везде добиться, – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы Владислав Третьяк.

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8 комментариев
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Окупаемость?
Закрывали без госденег 2.5% от расходов, стали закрывать целых 5% (за счет букмекеров)?..
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была окупаемость ноль, т.е. не было ее, подняли в два раза она так и осталась ноль )
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Ответ Maturmalai
Спасибо за разъяснение. А то я, прочитав статью, недоумевал, что он имеет в виду под словом "окупаемость", особенно в свете ее способности удваиваться. Прибыль что ли? А оказалось сильно печальнее.
Ну да.
Есть бюджет расходов и бюджет доходов. Окупаемость — это то, как доходы от проекта покрыли расходы.
Там 80-95% ”доходов” у всех команд — это финансирование от госкомпаний, “назначенных” спонсоров и региональных бюджетов. Остальные 5-20% — билеты, атрибутика, прочая коммерция, ТВ-права.
Вот у Амура по второй части доходов наверно было 2.5% или может 5% от общих поступлений, а стало в два раза больше. ;)
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Такое впечатление, что ангел спустился с небес и на радость ликующей толпе возглавил Минспорта
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С экономикой у Третьяка совсем плохо(((
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Какие показатели? Распила?
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Почему губер работал над окупаемостью клуба (с 3% на 6%?), а не над делами в регионе?
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Окупаемость? Закрывали без госденег 2.5% от расходов, стали закрывать целых 5% (за счет букмекеров)?..
Спасибо за разъяснение. А то я, прочитав статью, недоумевал, что он имеет в виду под словом "окупаемость", особенно в свете ее способности удваиваться. Прибыль что ли?
А оказалось сильно печальнее.
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