Третьяк о КХЛ: «Увидели немало перспективной молодежи. Сыграл роль лимит. Когда его ввели, появилось 40 дополнительных мест для россиян»

Владислав Третьяк высказался о перспективной молодежи в КХЛ.

– Как вам прошедший сезон и сборной России?

– Очень понравился сезон КХЛ. Много ярких напряженных матчей, много новых ярких имен. Очень конкурентная лига, много интересных команд.

Но я рад тому, что мы увидели немало перспективной молодежи, которая громко заявила о себе. Считаю, что здесь сыграл роль и лимит на легионеров в три иностранца в одной команде. Когда его ввели два года назад, появилось сразу 40 дополнительных рабочих мест в клубах КХЛ для россиян.

И это как раз дало шанс получить практику многим нашим парням и раскрыть свой потенциал на этом уровне. Надеюсь, эти ребята дальше будут прогрессировать, а в следующих сезонах появятся еще звездочки, которые в дальнейшем заиграют и в сборной России. И помогут ей победить на чемпионате мира, когда мы туда вернемся.

Тем более вы сами видите, что сборная продолжает жить и играть. Уже не первый год ФХР совместно с Федерацией хоккея Беларуси проводит матчи в регионах. В этом году мы видели полные трибуны в Омске, Туле. В прошлые два года подобные игры проводились в Челябинске, Красноярске и той же Туле.

Еще в этом году молодежная сборная России провела турнир в Новосибирске, где играла с Беларусью, , сборной Студенческой хоккейной лиги. Посещаемость очень высокая. И мы видим, что народ по-прежнему хочет видеть игры сборных, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.