Гендиректор «Трактора» о зарплатах: «Места до потолка еще предостаточно. Платежная ведомость ограничена финансовыми возможностями клуба»

Гендиректор «Трактора» рассказал о финансовых возможностях клуба.

Согласно имеющейся информации, в сезоне-2023/24 челябинский клуб выплатил игрокам 829 миллионов рублей при потолке зарплат в 900 миллионов.

В это межсезонье «Трактор» заключил контракты с Александром Кадейкиным и Андреем Светлаковым. Сергей Калинин, Виктор Антипин и Джек Родуолд покинули команду.

– Правда, что на следующий сезон платежка будет близкой к потолку?

– Нет, она останется в прежних рамках.

Наша платежная ведомость ограничена не потолком, а финансовыми возможностями клуба. Они достаточно хорошие для того, чтобы смело ставить перед собой максимальные задачи. В то же время места до потолка еще предостаточно, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.