  Гендиректор ФХР о главных видах спорта в России: «Хоккей – российская гордость. Лыжи и биатлон – в какой-то степени. Те виды, где мы успешны на международной арене»
Гендиректор ФХР о главных видах спорта в России: «Хоккей – российская гордость. Лыжи и биатлон – в какой-то степени. Те виды, где мы успешны на международной арене»

Дмитрий Курбатов: хоккей – российская гордость.

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов поделился мнением о главном виде спорта в России во время Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

«У меня искаженный взгляд. Я столько лет занимаюсь хоккеем, поэтому мне кажется, что все вокруг говорят о нем. Понятно, что популярен и футбол, и баскетбол.

Но если говорить о российской гордости – это хоккей. В какой-то степени – лыжи и биатлон. Те виды спорта, где мы успешны на международной арене», – сказал Дмитрий Курбатов.

Гендиректор ФХР о нейтральном статусе: «Надо играть и выигрывать. Можно облепиться гербами и флагами, но прийти последним. Много ли в этом чести?»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
