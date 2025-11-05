Гендиректор ФХР о главных видах спорта в России: «Хоккей – российская гордость. Лыжи и биатлон – в какой-то степени. Те виды, где мы успешны на международной арене»
Дмитрий Курбатов: хоккей – российская гордость.
Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов поделился мнением о главном виде спорта в России во время Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
«У меня искаженный взгляд. Я столько лет занимаюсь хоккеем, поэтому мне кажется, что все вокруг говорят о нем. Понятно, что популярен и футбол, и баскетбол.
Но если говорить о российской гордости – это хоккей. В какой-то степени – лыжи и биатлон. Те виды спорта, где мы успешны на международной арене», – сказал Дмитрий Курбатов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
