Гендиректор ФХР о возвращении России на турниры: «Это связано с нормализацией отношений с Европой и Америкой. Ждем окончания конфликта с Украиной»
Дмитрий Курбатов: допуск России связан с нормализацией отношений с Европой и США.
Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что допуск сборных России на международную арену зависит от нормализации отношений с Европой и США.
«Пока ничего. Вот допустили водное поло. Посмотрим, как мы можем использовать это на благо хоккея. Разговоры идут в разные стороны, но реальных подвижек я не вижу. Очевидно, что это будет связано с нормализацией отношений с Европой и Америкой.
Все отстранения, которые мы имеем, они официально объявлены с формулировкой «проблем с безопасностью». Понятно, что это эвфемизм. Проблемы с безопасностью не исчезнут, пока продолжается конфликт на территории Украины. Ждем окончания», – сказал Дмитрий Курбатов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
