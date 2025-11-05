  • Спортс
  • Гендиректор ФХР о возвращении России на турниры: «Это связано с нормализацией отношений с Европой и Америкой. Ждем окончания конфликта с Украиной»
Гендиректор ФХР о возвращении России на турниры: «Это связано с нормализацией отношений с Европой и Америкой. Ждем окончания конфликта с Украиной»

Дмитрий Курбатов: допуск России связан с нормализацией отношений с Европой и США.

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что допуск сборных России на международную арену зависит от нормализации отношений с Европой и США. 

«Пока ничего. Вот допустили водное поло. Посмотрим, как мы можем использовать это на благо хоккея. Разговоры идут в разные стороны, но реальных подвижек я не вижу. Очевидно, что это будет связано с нормализацией отношений с Европой и Америкой.

Все отстранения, которые мы имеем, они официально объявлены с формулировкой «проблем с безопасностью». Понятно, что это эвфемизм. Проблемы с безопасностью не исчезнут, пока продолжается конфликт на территории Украины. Ждем окончания», – сказал Дмитрий Курбатов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
Политика
Дмитрий Курбатов
