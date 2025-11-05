Ротенберг с губернатором Федорищевым сыграли в баскетбол, настольный теннис и проверили силу удара на боксерском мешке на форуме «Россия – спортивная держава»

Роман Ротенберг сыграл в баскетбол с губернатором Вячеславом Федорищевым.

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сыграли в баскетбол, настольный теннис и замерили силу удара на боксерском мешке во время форума «Россия – спортивная держава».

«Насыщенный график не позволил даже сделать перерыв на обед. Однако каждая минута на форуме была проведена с пользой. Посетил стенд Самарской области, где в неформальной обстановке пообщался с губернатором Вячеславом Федорищевым.

Обсудили развитие хоккея в регионе, изучили инновационные технологии коллег, а затем своим примером показали, что такое массовый спорт, поиграв в баскетбол, настольный теннис и проверив силу удара на боксерской груше. Победила дружба!

Я от всей души благодарю организаторов: Вячеслава Андреевича Федорищева, министра спорта Михаила Дегтярева, директора фонда «Росконгресс» Александра Анатольевича Стуглева за организацию форума, приглашение и возможность выступить. Вместе мы делаем одно большое и важное дело!» – написал Роман Ротенберг .

Изображение: скриншот видео из телеграм-канала Романа Ротенберга.