Козлов про обмен Самонова в ЦСКА: «Это к руководству «Салавата». Вязовой – первый вратарь сейчас, Коновалов ему помогает»

Виктор Козлов про обмен Александра Самонова: это к руководству «Салавата».

Главный тренер «Салавата » Виктор Козлов ответил на вопрос про обмен вратаря Александра Самонова в ЦСКА . Сообщалось , что сумма компенсации за 30-летнего голкипера составила 10 млн рублей.

– Расстались с Александром Самоновым. Как это произошло и видите ли Семена Вязового первым номером?

– По Самонову это к руководству. Сейчас у нас Семен – первый вратарь, Илья Коновалов ему помогает, – сказал Виктор Козлов после победы над «Барысом» (2:1).