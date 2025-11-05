Козлов про обмен Самонова в ЦСКА: «Это к руководству «Салавата». Вязовой – первый вратарь сейчас, Коновалов ему помогает»
Виктор Козлов про обмен Александра Самонова: это к руководству «Салавата».
Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов ответил на вопрос про обмен вратаря Александра Самонова в ЦСКА. Сообщалось, что сумма компенсации за 30-летнего голкипера составила 10 млн рублей.
– Расстались с Александром Самоновым. Как это произошло и видите ли Семена Вязового первым номером?
– По Самонову это к руководству. Сейчас у нас Семен – первый вратарь, Илья Коновалов ему помогает, – сказал Виктор Козлов после победы над «Барысом» (2:1).
Источник: сайт «Салавата Юлаева»
