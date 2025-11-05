«Шанхай» выпустил видео по мотивам «Терминатора» к матчу с «Северсталью» – с Козыревым в роли жидкого Т-1000, Галланом и Чезгановым
«Шанхай» выложил видео по мотивам «Терминатора» к матчу с «Северсталью».
«Шанхай» опубликовал видео к матчу с «Северсталью» по мотивам вселенной «Терминатора». Команды встретятся 8 ноября на «СКА-Арене».
В созданном при помощи нейросети видео показаны главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан и 23-летний нападающий Егор Чезганов, а возглавляющий «Северсталь» Андрей Козырев представлен в роли жидкого Т-1000.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
