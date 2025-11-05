Козлов о 2:1 с «Барысом»: «Салават» придерживался плана, знали, что игра за 4 очка. Ремпал пока не готов, он в Уфе готовится к матчам»

Виктор Козлов: «Салават» провел хороший матч против «Барыса».

Главный тренер «Салавата » Виктор Козлов подвел итоги выездной игры против «Барыса » (2:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Хороший матч мы провели, ребята придерживались плана на игру. Просили сыграть без потерь в средней зоне, так и играли, только в концовке немного потеряли момент. Семен Вязовой неплохо выглядел. Для нас хороший урок, что нужно придерживаться плана все 60 минут.

– Настраивали ли команду особенно, учитывая, что вы и «Барыс» соседствуете на «Востоке»?

– Знали, что игра за 4 очка, мы – соседи по турнирной таблице. Смотрим таблицу, для нас каждая игра сейчас важна.

– Не взяли Шелдона Ремпала на выезд. Почему?

– Он пока не готов. Он тренируется, поэтому принял решение, что он будет готовиться в Уфе к следующим матчам.

– Насколько важно было сегодня не удаляться? Учитывая, что в прошлом матче с «Локомотивом» пропустили в меньшинстве.

– Это всегда очень важно – не удаляться. И играть в формате «5 на 5».

– В чем прибавили молодые игроки по сравнению с началом сезона?

– Они стали играть увереннее и правильнее.

– Александр Жаровский завтра уезжает в молодежную сборную. Как планируете нивелировать его отсутствие?

– Пожелаем ему удачи. Ильдан Газимов будет играть у нас в нападении, – сказал Виктор Козлов.