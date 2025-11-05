Козлов о 2:1 с «Барысом»: «Салават» придерживался плана, знали, что игра за 4 очка. Ремпал пока не готов, он в Уфе готовится к матчам»
Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги выездной игры против «Барыса» (2:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.
– Хороший матч мы провели, ребята придерживались плана на игру. Просили сыграть без потерь в средней зоне, так и играли, только в концовке немного потеряли момент. Семен Вязовой неплохо выглядел. Для нас хороший урок, что нужно придерживаться плана все 60 минут.
– Настраивали ли команду особенно, учитывая, что вы и «Барыс» соседствуете на «Востоке»?
– Знали, что игра за 4 очка, мы – соседи по турнирной таблице. Смотрим таблицу, для нас каждая игра сейчас важна.
– Не взяли Шелдона Ремпала на выезд. Почему?
– Он пока не готов. Он тренируется, поэтому принял решение, что он будет готовиться в Уфе к следующим матчам.
– Насколько важно было сегодня не удаляться? Учитывая, что в прошлом матче с «Локомотивом» пропустили в меньшинстве.
– Это всегда очень важно – не удаляться. И играть в формате «5 на 5».
– В чем прибавили молодые игроки по сравнению с началом сезона?
– Они стали играть увереннее и правильнее.
– Александр Жаровский завтра уезжает в молодежную сборную. Как планируете нивелировать его отсутствие?
– Пожелаем ему удачи. Ильдан Газимов будет играть у нас в нападении, – сказал Виктор Козлов.