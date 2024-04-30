Калинин, Антипин и Родуолд покинули «Трактор»

Теги Трактор переходы КХЛ Виктор Антипин Сергей Калинин Джек Родуолд Хоккей

«Трактор» объявил об уходе Сергея Калинина, Виктора Антипина и Джека Родуолда.

«Сергей Калинин, Виктор Антипин и Джек Родуолд продолжат карьеру в других клубах.

Благодарим каждого хоккеиста за хорошую работу и вклад в достижения команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Трактора».

Калинин выступал в Челябинске на протяжении 4 сезонов, являясь капитаном команды. В сезоне-2023/24 он провел 62 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 19 (4+15) очков. В плей-офф форвард не отметился результативными действиями в 7 играх.

Антипин пополнил состав «Трактора» в прошлое межсезонье. В регулярном чемпионате защитник сыграл в 55 играх и набрал 17 (4+13) баллов при полезности «+3». В плей-офф в его активе 3 (1+2) очка в 14 матчах.

Родуолд присоединился к команде по ходу сезона-2023/24. Он принял участие в 15 матчах регулярки в составе клуба и набрал 5 (2+3) очков. В плей-офф на счету нападающего 5 (2+3) баллов в 14 играх.

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5 комментариев
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Ну что ж, спасибо парням. А Калинин был очень медленным , просто тормозил игру.
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Из этой троицы жаль только антипина интересно почему он решил податься в ЦСКА
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Антипин поедет к Воробьёву в ЦСКА. Но, честно говоря, не понимаю, зачем он нам нужен? Куда его ставить. Место атакующего защитника занято Нестеровым. А в оборонительных действиях Антипин действует слабо.🤦
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Ответ Вечеслав Волынец
Из этой троицы жаль только антипина интересно почему он решил податься в ЦСКА
Москва, бабосы+Воробьев)
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Ответ Максим Седов
Антипин поедет к Воробьёву в ЦСКА. Но, честно говоря, не понимаю, зачем он нам нужен? Куда его ставить. Место атакующего защитника занято Нестеровым. А в оборонительных действиях Антипин действует слабо.🤦
Есть мнение Игроки Металлурга не приспособлены для игр на Западе. Так что посмотрим на Воробьева в ЦСКА)
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