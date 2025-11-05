Гендиректор «Лады» об уходе Третьяка: «У «Сочи» травмировался вратарь. Мы отпустили Максима, чтобы он получал больше игровой практики, ничего необычного»
Гендиректор «Лады»: отпустили Максима Третьяка в «Сочи» за практикой.
Генеральный директор «Лады» Александр Харламов рассказал, что клуб отпустил Максима Третьяка в «Сочи», чтобы вратарь получал больше игровой практики.
«Так сложилось, что у «Сочи» травмировался один из вратарей. Они обратились, а мы отпустили Максима, чтобы он получал больше игровой практики.
Это нормальная профессиональная хоккейная жизнь. Ты можешь начать в одном клубе, а затем сменить несколько клубов по ходу сезона. В этом нет ничего необычного», – сказал Александр Харламов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
