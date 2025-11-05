Лайпсик может вернуться в СКА. У форварда 24 очка в 54 матчах за «Сибирь» и «Автомобилист» в прошлой регулярке («СЭ»)

Брендан Лайпсик близок к переходу в СКА.

Как информирует «Спорт-Экспресс», 31-летний нападающий Брендан Лайпсик близок к переходу в СКА.

В прошлом сезоне канадец с паспортом РФ выступал за «Автомобилист» и «Сибирь » – на его счету 54 игры в FONBET Чемпионате КХЛ и 24 (12+12) очка.

Лайпсик уже выступал за СКА в сезоне-2023/24. Тогда он заработал 4 (2+2) очка в 19 матчах регулярки КХЛ и не отметился результативными действиями в 2 играх плей-офф.