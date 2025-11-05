Гру после 3:4 с «Нефтехимиком»: «Трактор» отличается от того, что был в прошлом сезоне, многое сейчас строится по‑другому. У Дриджера игра не получилась»
Бенуа Гру: «Трактор» сейчас отличается от команды, которая была в прошлом сезоне.
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги домашней игры с «Нефтехимиком» (3:4) в FONBET КХЛ.
– Слишком поздно включились в игру. Нынешний «Трактор» отличается от команды, что была в прошлом сезоне. Многое сейчас строится по‑другому.
– Как оцените игру вратарской линии?
– Савелий Шерстнев совершал хорошие сэйвы во втором периоде, в третьем был только один бросок по его воротам. У Дриджера игра не получилась.
– Когда вернется Сергей Мыльников и другие травмированные игроки?
– В ближайшее время никто из них не вернется, Мыльников по‑прежнему травмирован, – сказал Бенуа Гру.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
