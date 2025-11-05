Гру после 3:4 с «Нефтехимиком»: «Трактор» отличается от того, что был в прошлом сезоне, многое сейчас строится по‑другому. У Дриджера игра не получилась»

Бенуа Гру: «Трактор» сейчас отличается от команды, которая была в прошлом сезоне.

Главный тренер «Трактора » Бенуа Гру подвел итоги домашней игры с «Нефтехимиком » (3:4) в FONBET КХЛ.

– Слишком поздно включились в игру. Нынешний «Трактор» отличается от команды, что была в прошлом сезоне. Многое сейчас строится по‑другому.

– Как оцените игру вратарской линии?

– Савелий Шерстнев совершал хорошие сэйвы во втором периоде, в третьем был только один бросок по его воротам. У Дриджера игра не получилась.

– Когда вернется Сергей Мыльников и другие травмированные игроки?

– В ближайшее время никто из них не вернется, Мыльников по‑прежнему травмирован, – сказал Бенуа Гру .