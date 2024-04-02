Гендиректор «Трактора»: «Локомотив» – организованный, системный соперник. У нас есть сильные стороны, благодаря которым мы планируем победить в серии»
Генеральный директор «Трактора» дал комментарий перед серией против «Локомотива».
– С какими эмоциями вы и команда подходите к полуфиналу Кубка Гагарина?
– Перед полуфинальной серией есть приятное ожидание. Я уверен, что болельщиков ждет интересное противостояние.
– Как оцените «Локомотив» как соперника?
– Очень сильный, организованный, системный соперник с хорошими, габаритными игроками.
В полуфинале в принципе нет слабых противников. Все заслуженно оказались в четверке лучших.
– Что этому может противопоставить «Трактор»?
– Было предостаточно времени, чтобы подготовиться к серии. Конечно, у нас есть свои сильные стороны, благодаря которым мы планируем победить в этой серии.
– У «Трактора» длительная пауза между сериями. Как это может повлиять на команду?
– Ребята смогли восстановиться, но есть большой риск потерять игровой тонус. Как могли держали их в хорошем напряжении.
По первому матчу будет понятно, как сказался перерыв. Мы бы хотели, чтобы он пошел нам на пользу, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
За последних 7 сезонов это третий полуфинал.
Вот финал - да, интересно.
Так что Локомотиву не расслабляться 😉
За последних 7 сезонов это третий полуфинал.
Вот финал - да, интересно.
Так что Локомотиву не расслабляться 😉
Трактор, вперёд!