Гендиректор «Трактора»: «Локомотив» – организованный, системный соперник. У нас есть сильные стороны, благодаря которым мы планируем победить в серии»

Генеральный директор «Трактора» дал комментарий перед серией против «Локомотива».

– С какими эмоциями вы и команда подходите к полуфиналу Кубка Гагарина?

– Перед полуфинальной серией есть приятное ожидание. Я уверен, что болельщиков ждет интересное противостояние.

– Как оцените « » как соперника?

– Очень сильный, организованный, системный соперник с хорошими, габаритными игроками.

В полуфинале в принципе нет слабых противников. Все заслуженно оказались в четверке лучших.

– Что этому может противопоставить «Трактор»?

– Было предостаточно времени, чтобы подготовиться к серии. Конечно, у нас есть свои сильные стороны, благодаря которым мы планируем победить в этой серии.

– У «Трактора» длительная пауза между сериями. Как это может повлиять на команду?

– Ребята смогли восстановиться, но есть большой риск потерять игровой тонус. Как могли держали их в хорошем напряжении.

По первому матчу будет понятно, как сказался перерыв. Мы бы хотели, чтобы он пошел нам на пользу, – сказал генеральный директор « » .