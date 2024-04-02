Гендиректор «Трактора»: «Локомотив» – организованный, системный соперник. У нас есть сильные стороны, благодаря которым мы планируем победить в серии»

Теги Локомотив Трактор Иван Савин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Генеральный директор «Трактора» дал комментарий перед серией против «Локомотива».

– С какими эмоциями вы и команда подходите к полуфиналу Кубка Гагарина?

– Перед полуфинальной серией есть приятное ожидание. Я уверен, что болельщиков ждет интересное противостояние.

– Как оцените «Локомотив» как соперника?

– Очень сильный, организованный, системный соперник с хорошими, габаритными игроками.

В полуфинале в принципе нет слабых противников. Все заслуженно оказались в четверке лучших.

– Что этому может противопоставить «Трактор»?

– Было предостаточно времени, чтобы подготовиться к серии. Конечно, у нас есть свои сильные стороны, благодаря которым мы планируем победить в этой серии.

– У «Трактора» длительная пауза между сериями. Как это может повлиять на команду?

– Ребята смогли восстановиться, но есть большой риск потерять игровой тонус. Как могли держали их в хорошем напряжении.

По первому матчу будет понятно, как сказался перерыв. Мы бы хотели, чтобы он пошел нам на пользу, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

5 комментариев
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Парни, удачи!!! Локомотив очень серьёзный соперник!!
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Конец сказки для Трактора.
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Для Трактора полуфинал - рутина.
За последних 7 сезонов это третий полуфинал.
Вот финал - да, интересно.
Так что Локомотиву не расслабляться 😉
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Для Трактора полуфинал - рутина.
За последних 7 сезонов это третий полуфинал.
Вот финал - да, интересно.
Так что Локомотиву не расслабляться 😉
Трактор, вперёд!
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Ответ ugmyanswer
Конец сказки для Трактора.
О какой сказке речь.два раунда прошли.чего никто не ожидал от Трактора,а дальше,как получится
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