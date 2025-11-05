18-летний Жаровский набрал 15 очков в 15 матчах сезона КХЛ – он второй бомбардир «Салавата» после Кузнецова и делит с Хохлачевым лидерство по голам
Александр Жаровский набрал 15 очков в 15 матчах FONBET КХЛ.
18-летний нападающий «Салавата» Александр Жаровский набрал 15 (6+9) баллов в 15 матчах текущего сезона. Сегодня он забил гол в матче против «Барыса» (2:1).
В гонке бомбардиров «Салавата» Жаровский идет вторым и уступает только 23-летнему Максиму Кузнецову, на счету которого 16 (4+12) баллов в 20 матчах.
Кроме того, Жаровский делит с Александром Хохлачевым первое место среди лучших снайперов уфимского клуба – у обоих форвардов по 6 шайб.
Жаровский является проспектом «Монреаля» (2-й раунд драфта НХЛ-2025, 34-й номер).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости