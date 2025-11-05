  • Спортс
  • 18-летний Жаровский набрал 15 очков в 15 матчах сезона КХЛ – он второй бомбардир «Салавата» после Кузнецова и делит с Хохлачевым лидерство по голам
Видео
11

18-летний Жаровский набрал 15 очков в 15 матчах сезона КХЛ – он второй бомбардир «Салавата» после Кузнецова и делит с Хохлачевым лидерство по голам

Александр Жаровский набрал 15 очков в 15 матчах FONBET КХЛ.

18-летний нападающий «Салавата» Александр Жаровский набрал 15 (6+9) баллов в 15 матчах текущего сезона. Сегодня он забил гол в матче против «Барыса» (2:1). 

В гонке бомбардиров «Салавата» Жаровский идет вторым и уступает только 23-летнему Максиму Кузнецову, на счету которого 16 (4+12) баллов в 20 матчах.

Кроме того, Жаровский делит с Александром Хохлачевым первое место среди лучших снайперов уфимского клуба – у обоих форвардов по 6 шайб. 

Жаровский является проспектом «Монреаля» (2-й раунд драфта НХЛ-2025, 34-й номер).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Жаровский о звании новичка месяца в КХЛ: «Спасибо Козлову, что дает играть и доверяет большинство. Слышал сравнения с Демидовым, может, мы и похожи»
вчера, 13:10
Хартли о 4:1 с «Салаватом»: «Целостная игра. «Локомотив» садился на соперника, имел много шансов и контролировал матч»
2 ноября, 14:45
Самойлов, Миллер и Окулов – лучшие хоккеисты КХЛ в октябре. Жаровский – лучший новичок
1 ноября, 09:24
