18-летний Жаровский набрал 15 очков в 15 матчах сезона КХЛ – он второй бомбардир «Салавата» после Кузнецова и делит с Хохлачевым лидерство по голам

Александр Жаровский набрал 15 очков в 15 матчах FONBET КХЛ.

18-летний нападающий «Салавата » Александр Жаровский набрал 15 (6+9) баллов в 15 матчах текущего сезона. Сегодня он забил гол в матче против «Барыса » (2:1).

В гонке бомбардиров «Салавата » Жаровский идет вторым и уступает только 23-летнему Максиму Кузнецову, на счету которого 16 (4+12) баллов в 20 матчах.

Кроме того, Жаровский делит с Александром Хохлачевым первое место среди лучших снайперов уфимского клуба – у обоих форвардов по 6 шайб.

Жаровский является проспектом «Монреаля » (2-й раунд драфта НХЛ-2025, 34-й номер).