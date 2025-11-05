«Нефтехимик» подписал Душака до конца сезона. «Шанхай» ранее расторг с ним контракт, у защитника 8 очков в 16 матчах

«Нефтехимик» и Джозеф Душак подписали контракт до конца сезона.

«Нефтехимик » заключил соглашение с 28-летним американским защитником Джозефом Душаком до конца текущего сезона. 1 ноября «Шанхай » расторг контракт с игроком по соглашению сторон.

В текущем сезоне Душак набрал 8 (0+8) очков в 16 матчах, всего за карьеру в КХЛ на его счету 75 (13+62) очков в 131 встрече.