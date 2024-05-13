Гендиректор «Трактора» о Гру: «Его стиль похож на стиль Цыгурова. Системный, требовательный, тактически грамотный специалист»

Теги Трактор Иван Савин Алексей Волков Геннадий Цыгуров КХЛ Бенуа Гру Спорт-Экспресс Хоккей

Гендиректор «Трактора» сравнил Бенуа Гру с Геннадием Цыгуровым.

– Сколько времени уже вам самому пришлось уговаривать Гру, чтобы он возглавил «Трактор»?

– Основная часть переговорного процесса лежала на генеральном менеджере Алексее Волкове. Он первые контакты с Беном наладил еще осенью. Сейчас общение прошло в максимально интенсивном режиме, и вопрос по главному тренеру решился в сжатые сроки. Были и другие кандидаты, но в итоге мы выбирали из двух претендентов – Бенуа Гру и Алексея Заварухина.

– Чем канадский специалист Бенуа Гру привлек именно вас, ведь он, кроме молодежного чемпионата мира с Коннором Макдэвидом, в составе больше ничего не выигрывал?

– Чисто тренерские нюансы, видение команды, принципы построения игры, формирование штаба больше обсуждались Беном и Алексеем Волковым. Но прежде чем принимать итоговое решение, мы собрали большой объем информации, чтобы изучить Гру со всех сторон. Все отзывы были положительными.

Когда я общался с одним нашим игроком из НХЛ, который прошел через его руки, он дал Бену следующую характеристику: системный, требовательный, тактически грамотный специалист.

Можно сказать, что его стиль работы похож на стиль Цыгурова, только адаптированный к современности. Мы в Челябинске прекрасно представляем, какими сильными сторонами обладал Геннадий Федорович, – сказал Иван Савин

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