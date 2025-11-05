«Ванкувер» расторг контракт с Кравцовым. Форвард прошел драфт отказов (Эллиотт Фридман)

«Ванкувер» расторг контракт с Виталием Кравцовым.

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, Виталий Кравцов прошел через драфт отказов – «Ванкувер » расторг с ним контракт.

Напомним, 25-летний форвард перешел в «Кэнакс» в межсезонье из «Трактора».

В текущем сезоне на счету Кравцова 4 (1+3) очка в 10 матчах регулярки АХЛ за «Эбботсфорд ».

Ранее сообщалось, что Виталий может вернуться в КХЛ в ближайшее время. Права на форварда принадлежат «Трактору», на него претендуют «Локомотив» и, возможно, «Ак Барс».

В прошлом сезоне FONBET КХЛ Кравцов заработал 58 (27+31) очков в 66 играх. В плей-офф он добавил 7 (6+1) очков в 19 играх.