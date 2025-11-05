  • Спортс
  • Кравец после 1:2 с «Салаватом»: «Североамериканцы 2 месяца назад забивали за «Барыс», были кумирами. А сейчас всех выгоним? Быстро переобуваются болельщики»
Кравец после 1:2 с «Салаватом»: «Североамериканцы 2 месяца назад забивали за «Барыс», были кумирами. А сейчас всех выгоним? Быстро переобуваются болельщики»

Михаил Кравец: игрокам «Барыса» нужно менять настрой в головах.

– В очередной раз сами себя загоняем в очень плохую ситуацию. Нормально начали, были атаки, но вновь даем команде соперника играть в большинстве, нелепо удаляемся. Придется действовать теперь по‑другому с теми, кто удаляется. Придется выносить штрафы, хотя я не люблю это и не одобряю. Люди сами должны понимать, что вредят своим товарищам, с которыми плывут в одной лодке. Надеюсь, сама команда тоже предпримет действия, чтобы убрать удаления.

Не хватило и нападающих сегодня, контроля шайбы, выигранной борьбы. Соперник хотел победить больше, мы только в третьем периоде проявили характер, стали доставать из себя и перестали ныть, что у нас отнимают клюшки и держат нас. Стали делать свою работу через не могу слишком поздно, этого оказалось мало. В раздевалке сказал, что верю в то, что через поражения придем к победам. Нужно менять настрой в голове и находить решения.

– У вас со Старченко конфликт?

– Вопрос был решен вместе с Романом и руководством, собирались тренерским штабом и разговаривали с ним по поводу игры и дальнейшего продолжения карьеры. Сам Роман решил, что ему нужно больше игровой практики после долго перерыва, чтобы набрать кондиции, мы согласились. Дорога в «Барыс» ему не закрыта, нужно получить игровую практику и вернуться в форму.

– Первая пятерка была североамериканской. Дальше будет так же?

– Пока оставим, это первая игра вместе для них. Надеюсь, будет прогресс.

– Есть ощущение, что североамериканцы стали меньше отдаваться. Это не так?

– Календарь тяжелый, постоянные игры. Возможно, подустали, но это все в голове. Обреченности нет.

– Болельщики считают, что не угадали с игроками из Северной Америки…

– Быстро переобуваются тогда эти болельщики.

– Но позитива в результатах нет…

– И что предлагаете? Все хотят всего и сразу, но команда за два месяца не строится. Два месяца назад забивали, были кумирами, а сейчас все иначе? Давайте всех выгоним. А кто сегодня ошибся, приведем примеры? Кроме североамериканцев, где люди? Кайыржан играет, забивает. А остальные где, кроме североамериканцев?

– Бекетаева не было. Почему?

– Заболел, горло больное. Температура 37,8.

– Почему нет Муратова?

– Когда будет играть так, как нужно команде, то будет в составе.

– Четыре‑пять удалений было, выстояли, но почему проблемы со своей реализацией?

– Надо лучше в детстве тренироваться было, сейчас сложно научить забивать кого‑то. Это просто так не приходит, но игроки стараются, делают многое для этого, – сказал Михаил Кравец

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
