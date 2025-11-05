«Трактор» заменил Дриджера после 3 шайб от «Нефтехимика» за 23 минуты. 23-летний Шерстнев дебютировал в КХЛ
Савелий Шерстнев дебютировал за «Трактор» в матче с «Нефтехимиком.
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поменял вратаря Криса Дриджера после 3 пропущенных шайб от «Нефтехимика» (2:4, третий период) на 23-минуте и выпустил вместо него Савелия Шерстнева.
23-летний Шерстнев дебютировал в FONBET Чемпионате КХЛ. На 38-й минуте он пропустил гол после броска Евгения Митякина.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости