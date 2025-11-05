«Сочи» расторг контракт с Березиным. Защитника подписали в августе, у него 1 очко и «минус 2» в 8 матчах

«Сочи» расторг соглашение с Максимом Березиным.

«Сочи » расторг контракт с 34-летиним защитником Максимом Березиным . Южане подписали с ним договор в августе после того, как «Лада» расторгла с игроком соглашение.

«Защитник перешел в наш клуб в межсезонье. Сыграл 8 матчей и набрал одно очко за голевую передачу при показателе полезности -2. Мы благодарим Максима за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении «Сочи».