«Сочи» расторг контракт с Гараевым. У 24-летнего форварда 84 очка и «минус 54» в 265 матчах за клуб

«Сочи» расторг соглашение с нападающим Амиром Гараевым.

24-летний форвард Амир Гараев и «Сочи» расторгли контракт по соглашению сторон.

«В составе нашей команды Амир провел 265 матчей и пять полноценных сезонов. На счету Гараева 84 (35+49) очка и множество подаренных эмоций.

Мы желаем успехов в дальнейшей карьере Амиру и благодарим за годы, проведенные в нашем клубе», – говорится в заявлении «Сочи ».