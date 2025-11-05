Брэзо выбыл на 4 недели из-за травмы, Джерри и Аччари – на 3. «Питтсбург» вызвал Мурашова, Хейнена и Грейвса из АХЛ

У «Питтсбурга» выбыли Джастин Брэзо, Тристан Джерри и Ноэль Аччари из-за травм.

Голкипер «Питтсбурга » Тристан Джерри выбыл как минимум на 3 недели из-за травмы нижней части тела. Вратарь получил повреждение после того, как отразил 16 бросков в матче против «Торонто» (3:4). В текущем сезоне на счету 30-летнего голкипера 5 побед в 7 матчах при 91,1% отбитых бросков и один шатаут.

Форвард Джастин Брэзо, пропустивший последние 2 матча, пропустит минимум 4 недели из-за травмы верхней части тела. Кроме того, нападающий Ноэль Аччари выбыл минимум на 3 недели из-за повреждения верхней части тела, также полученного в матче против «Торонто».

«Питтсбург» вызвал нападающего Дэнтона Хейнена , защитника Райана Грейвса и голкипера Сергей Мурашов из АХЛ.

Следующий матч «Пингвинс» проведут против «Вашингтона», игра состоится в ночь на 7 ноября.