Гендиректор «Трактора» о предложении Заварухину возглавить «Челмет»: «Алексей сразу счел его несерьезным. Я до сих пор в легком недоумении от его реакции»

Гендиректор «Трактора» высказался о расставании с Алексеем Заварухиным.

Специалист покинул систему клуба, не согласившись возглавить «Челмет».

– Из слов и его агента Шуми Бабаева можно сделать вывод, что переговоры « » с Бенуа Гру стали для них неожиданностью.

– При подписании контракта в качестве главного тренера в ноябре Алексей сказал, что все деловое общение далее следует вести через его агента . По окончании плей-офф у нас состоялся разговор с Шуми, в котором он прямо спросил, будет ли «Трактор» рассматривать других кандидатов на пост главного тренера помимо Заварухина.

Я честно ответил, что обязан изучить все возможные варианты формирования тренерского штаба, выбрав из них самый сильный. Эту позицию я озвучил стороне Заварухина заблаговременно. Они могли распоряжаться этой информацией на свое усмотрение. Думаю, тут многое идет от личных ожиданий Алексея. Я его понимаю. Но «Трактор» не может принимать решения исходя из чьих-либо личных ожиданий.

– Вариант возглавить «Челмет» после выхода в полуфинал Кубка Гагарина – шаг назад. Не считаете такое предложение оскорбительным?

– Нет, считаю предложение занять пост главного тренера второй команды системы конструктивным. Поводов для оскорбления и обиды не вижу. Тем более что мы были готовы предоставить Заварухину хорошие финансовые условия.

« » — прекрасная площадка для роста и набора опыта. Параллельно можно взаимодействовать с канадским специалистом, получить важные знания по работе и развитию молодых игроков, самому прокачать свои слабые стороны, чтобы стать сильнее, в менее стрессовых условиях, где больше свободы для творчества. Все это с прицелом вернуться в «Трактор» как главный тренер.

Алексей сразу счел это предложение несерьезным. Я до сих пор нахожусь в легком недоумении от его реакции. Но на этом предлагаю тему закрыть – мной были даны достаточно развернутые ответы, – сказал .