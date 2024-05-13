Гендиректор «Трактора» о предложении Заварухину возглавить «Челмет»: «Алексей сразу счел его несерьезным. Я до сих пор в легком недоумении от его реакции»

Теги Трактор Челмет Иван Савин Алексей Заварухин Шуми Бабаев КХЛ Кубок Гагарина Бенуа Гру ВХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Гендиректор «Трактора» высказался о расставании с Алексеем Заварухиным.

Специалист покинул систему клуба, не согласившись возглавить «Челмет». 

– Из слов Алексея Заварухина и его агента Шуми Бабаева можно сделать вывод, что переговоры «Трактора» с Бенуа Гру стали для них неожиданностью.

– При подписании контракта в качестве главного тренера в ноябре Алексей сказал, что все деловое общение далее следует вести через его агента Шуми Бабаева. По окончании плей-офф у нас состоялся разговор с Шуми, в котором он прямо спросил, будет ли «Трактор» рассматривать других кандидатов на пост главного тренера помимо Заварухина.

Я честно ответил, что обязан изучить все возможные варианты формирования тренерского штаба, выбрав из них самый сильный. Эту позицию я озвучил стороне Заварухина заблаговременно. Они могли распоряжаться этой информацией на свое усмотрение. Думаю, тут многое идет от личных ожиданий Алексея. Я его понимаю. Но «Трактор» не может принимать решения исходя из чьих-либо личных ожиданий.

– Вариант возглавить «Челмет» после выхода в полуфинал Кубка Гагарина – шаг назад. Не считаете такое предложение оскорбительным?

– Нет, считаю предложение занять пост главного тренера второй команды системы конструктивным. Поводов для оскорбления и обиды не вижу. Тем более что мы были готовы предоставить Заварухину хорошие финансовые условия.

«Челмет» — прекрасная площадка для роста и набора опыта. Параллельно можно взаимодействовать с канадским специалистом, получить важные знания по работе и развитию молодых игроков, самому прокачать свои слабые стороны, чтобы стать сильнее, в менее стрессовых условиях, где больше свободы для творчества. Все это с прицелом вернуться в «Трактор» как главный тренер.

Алексей сразу счел это предложение несерьезным. Я до сих пор нахожусь в легком недоумении от его реакции. Но на этом предлагаю тему закрыть – мной были даны достаточно развернутые ответы, – сказал Иван Савин

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5 комментариев
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ну да, предложить тренеру который играл полуфинал, привел команду в четверку лучших из попы, возглавить фарм в вхл, это супер серьёзное предложение, и чего это он не согласился 🤔 🤦 прямо взрыв карьеры))
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Когда сходу дошёл до полуфинала пройдя Салават и Динамо, идти трннером в вышку.Это офигеть как обидно.
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В лёгком недоумении??? Человек вывел Трактор в полуфинал, а вы отпровляете его тренировать вторую команду и ещё в недоумении что он отказался???? Да вам к доктору надо товарищ!!! Неадекват это вы!!!!
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С одной стороны звучит нелогично - тренер вывел команду в полуфинал. С другой, очень даже - нет гарантий, что это не сиюминутный успех, а результат системной работы тренера, как в случае с Разиным, который к своей вершине шел очень долго.
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Одно дело не дать контракт на новый сезон, после успешного этого, а другое дело еще быть в недоумении от того, что он отказал))
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