Федор Конюхов: Александру Овечкину по силам кругосветное плавание.

Путешественник Федор Конюхов заявил, что капитан «Вашингтона » Александр Овечкин способен совершить кругосветное плавание.

«Конечно, Александру это по силам.

Каждый спортсмен может совершить такое плавание, потому что атлеты – они романтики, целеустремленные, много работают над собой, а для кругосветного плавания это и нужно», – сказал Федор Конюхов.