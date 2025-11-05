Овечкину по силам кругосветное плавание, считает Федор Конюхов: «Атлеты – романтики, целеустремленные, много работают над собой. Для кругосветки это и нужно»
Федор Конюхов: Александру Овечкину по силам кругосветное плавание.
Путешественник Федор Конюхов заявил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин способен совершить кругосветное плавание.
«Конечно, Александру это по силам.
Каждый спортсмен может совершить такое плавание, потому что атлеты – они романтики, целеустремленные, много работают над собой, а для кругосветного плавания это и нужно», – сказал Федор Конюхов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РИА Новости»
