  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкину по силам кругосветное плавание, считает Федор Конюхов: «Атлеты – романтики, целеустремленные, много работают над собой. Для кругосветки это и нужно»
5

Овечкину по силам кругосветное плавание, считает Федор Конюхов: «Атлеты – романтики, целеустремленные, много работают над собой. Для кругосветки это и нужно»

Федор Конюхов: Александру Овечкину по силам кругосветное плавание.

Путешественник Федор Конюхов заявил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин способен совершить кругосветное плавание. 

«Конечно, Александру это по силам.

Каждый спортсмен может совершить такое плавание, потому что атлеты – они романтики, целеустремленные, много работают над собой, а для кругосветного плавания это и нужно», – сказал Федор Конюхов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РИА Новости»
Федор Конюхов
РИА Новости
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Каменский про 4 матча без очков у Овечкина: «Великий игрок, побил все рекорды, забросил больше всех шайб на этой планете. Он сможет выровнять ситуацию, такие периоды бывают у каждого»
2 ноября, 13:40
Фетисов о стычке с участием Овечкина в игре «Вашингтона»: «Саша – настоящий русский богатырь, для него это ни о чем. Нужно заступаться за товарищей»
29 октября, 10:46
Владимир Крикунов: «Овечкин талантливее Малкина – Саша первым в истории добился уникального достижения. Жду новых достижений от него – пусть те, кто идет следом, не догонят»
28 октября, 17:11
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Торонто» против «Юты», «Коламбус» в гостях у «Калгари»
сегодня, 18:43
Гендиректор ФХР о недопуске на ОИ-2026: «На наш уровень не влияет. Хоккейные страны – Россия, Канада, Швеция, Чехия – могут вообще не участвовать. В международном рейтинге у нас больше очков»
10 минут назад
«Ванкувер» расторг контракт с Кравцовым. Форвард прошел драфт отказов (Эллиотт Фридман)
34 минуты назад
Гендиректор «Лады» об уходе Третьяка: «У «Сочи» травмировался вратарь. Мы отпустили Максима, чтобы он получал больше игровой практики, ничего необычного»
сегодня, 18:57
Лайпсик может вернуться в СКА. У форварда 24 очка в 54 матчах за «Сибирь» и «Автомобилист» в прошлой регулярке («СЭ»)
сегодня, 18:48
«Шанхай» выпустил видео по мотивам «Терминатора» к матчу с «Северсталью» – с Козыревым в роли жидкого Т-1000, Галланом и Чезгановым
сегодня, 17:56Видео
Ротенберг с губернатором Федорищевым сыграли в баскетбол, настольный теннис и проверили силу удара на боксерском мешке на форуме «Россия – спортивная держава»
сегодня, 17:40Фото
Гру после 3:4 с «Нефтехимиком»: «Трактор» отличается от того, что был в прошлом сезоне, многое сейчас строится по‑другому. У Дриджера игра не получилась»
сегодня, 17:24
18-летний Жаровский набрал 15 очков в 15 матчах сезона КХЛ – он второй бомбардир «Салавата» после Кузнецова и делит с Хохлачевым лидерство по голам
сегодня, 17:03Видео
«Салават» выиграл 6 из 7 последних матчей. Команда Козлова идет 8-й на Востоке
сегодня, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов про обмен Самонова в ЦСКА: «Это к руководству «Салавата». Вязовой – первый вратарь сейчас, Коновалов ему помогает»
22 минуты назад
Брэзо выбыл на 4 недели из-за травмы, Джерри и Аччари – на 3. «Питтсбург» вызвал Мурашова, Хейнена и Грейвса из АХЛ
45 минут назад
Кравец после 1:2 с «Салаватом»: «Североамериканцы 2 месяца назад забивали за «Барыс», были кумирами. А сейчас всех выгоним? Быстро переобуваются болельщики»
сегодня, 18:39
Гендиректор ФХР о возвращении России на турниры: «Это связано с нормализацией отношений с Европой и Америкой. Ждем окончания конфликта с Украиной»
сегодня, 18:25
Козлов о 2:1 с «Барысом»: «Салават» придерживался плана, знали, что игра за 4 очка. Ремпал пока не готов, он в Уфе готовится к матчам»
сегодня, 18:08
«Нефтехимик» подписал Душака до конца сезона. «Шанхай» ранее расторг с ним контракт, у защитника 8 очков в 16 матчах
сегодня, 17:16
«Сочи» расторг контракт с Гараевым. У 24-летнего форварда 84 очка и «минус 54» в 265 матчах за клуб
сегодня, 16:35
Гендиректор ФХР о главных видах спорта в России: «Хоккей – российская гордость. Лыжи и биатлон – в какой-то степени. Те виды, где мы успешны на международной арене»
сегодня, 16:23
«Трактор» заменил Дриджера после 3 шайб от «Нефтехимика» за 23 минуты. 23-летний Шерстнев дебютировал в КХЛ
сегодня, 16:08
«Сочи» расторг контракт с Березиным. Защитника подписали в августе, у него 1 очко и «минус 2» в 8 матчах
сегодня, 15:44