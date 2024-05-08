Щитов об уходе Заварухина из «Трактора»: «Его ведь не выкинули на улицу. Он мог бы набираться опыта в «Челмете», а потом вернуться»

Теги Трактор Челмет Никита Щитов Иван Савин Алексей Волков Алексей Заварухин КХЛ Бенуа Гру Хоккей

Никита Щитов высказался о смене тренера в «Тракторе».

Алексей Заварухин покинул систему клуба. Его место занял канадец Бенуа Гру.

«Для лиги неплохо, что у нас будет работать специалист, который раньше работал в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он будет привносить что-то новое в наш хоккей через челябинский «Трактор». Можно будет что-то для себя почерпнуть. Мы все равно пока что отрезаны от международной арены. Ничего плохого я в этом назначении не вижу.

Почему убрали Заварухина? Об этом знает только руководство клуба. Они постоянно находились в контакте друг с другом. Опрометчивых решений в стане черно-белых не делают. В руководстве есть генеральный директор Савин и генменеджер Волков – люди, игравшие в КХЛ. Это профессионалы своего дела. Раз они посчитали так, значит, у них была на то причина.

Алексея Заварухина ведь не выкинули на улицу, ему предложили контракт с «Челметом» из ВХЛ. Целый год он получал опыт в КХЛ, сейчас он бы мог набираться опыта в «Челмете», взаимодействуя с Гру. А потом он мог бы вернуться на пост главного тренера «Трактора», – сказал бывший хоккеист Никита Щитов.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Опыта? Он вывел Трактор в полуфинал, прошел Салават и Динамо! Самим не смешно…
+9
0
+9
Очень глупый и неприличный ход администрации Трактора. Это мог бы понять и бывший хоккеист.
+6
0
+6
Вот бы Щитова в дворовую команду отправить опыта набираться.
+5
0
+5
Закончил сезон с медалями. А теперь иди за опытом в вышку. Бывший игрок весьма глупый.
+3
0
+3
Что за хрень ты несёшь о том, что мог набраться опыта? 1/2 Кубка Гагарина это что по твоему? Таким людям как Назаров или Светлов это только во сне возможно.
+3
0
+3
Есть такое слово-ОБИДА.
+2
-1
+1
Что-то мнения Щитова стало много в комментариях.обычный защитник,но все знает
+1
0
+1
Если он без опыта дошел до полуфинала , тогда с опытом который бы он набрался в ВХЛ,ему в сборной смещать Йозе Марино на посту главного и покорять высоты супер серии с Белорусией
+1
0
+1
Ответ mihany12
Опыта? Он вывел Трактор в полуфинал, прошел Салават и Динамо! Самим не смешно…
Вот и я про тоже!!! Он сплотил команду... Заставил верить в себя... Влюбил в себя Челябинских болельщиков!!! Я был в ожидании следующего сезона!!! А если сейчас ещё и Шабанова обменяют на Слепышева!!!! ..... Короче.. Нет слов... Будет один матч!!!
+1
0
+1
Трактор конечно это дно .
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий