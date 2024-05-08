Щитов об уходе Заварухина из «Трактора»: «Его ведь не выкинули на улицу. Он мог бы набираться опыта в «Челмете», а потом вернуться»

Никита Щитов высказался о смене тренера в «Тракторе».

покинул систему клуба. Его место занял канадец Бенуа Гру.

«Для лиги неплохо, что у нас будет работать специалист, который раньше работал в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Он будет привносить что-то новое в наш хоккей через челябинский «Трактор». Можно будет что-то для себя почерпнуть. Мы все равно пока что отрезаны от международной арены. Ничего плохого я в этом назначении не вижу.

Почему убрали Заварухина? Об этом знает только руководство клуба. Они постоянно находились в контакте друг с другом. Опрометчивых решений в стане черно-белых не делают. В руководстве есть генеральный директор и генменеджер – люди, игравшие в КХЛ. Это профессионалы своего дела. Раз они посчитали так, значит, у них была на то причина.

Алексея Заварухина ведь не выкинули на улицу, ему предложили контракт с « » из ВХЛ. Целый год он получал опыт в КХЛ, сейчас он бы мог набираться опыта в «Челмете», взаимодействуя с Гру. А потом он мог бы вернуться на пост главного тренера « », – сказал бывший хоккеист Никита Щитов.