  • Гендиректор ФХР о недопуске на ОИ-2026: «На наш уровень не влияет. Хоккейные страны – Россия, Канада, Швеция, Чехия – могут вообще не участвовать. В международном рейтинге у нас больше очков»
2

Гендиректор ФХР: недопуск на Олимпиаду не влияет на уровень сборной России и КХЛ.

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что недопуск сборных России на Олимпиаду-2026 не влияет на уровень российского хоккея. 

«К сожалению, пропускаем [турнир]. Мы недополучаем того, что могли бы получить, но на уровень нашего хоккея это никак не влияет. Вы же понимаете, что все это делается для телезрителей и спонсоров. Это прекрасный праздник, хотим его выиграть, это наша славная история.

Вот если Канада не выиграет Олимпиаду, то там не скажут, что Канада плохо занимается хоккеем. Она может вообще не участвовать. Это касается и других хоккейных стран – Швеции, Чехии и России. Больше вопрос – как мы здесь занимаемся хоккеем.

Мне кажется, в финансировании несколько неправильно расставлены акценты. Большой спорт получает много на уровне КХЛ, а на финансирование детского и массового спорта выделяются не сильно большие деньги.

Олимпиада без нас неполноценна? Это вот опять из серии – ехать с гербом или нет. Конечно, было бы интереснее, если бы Россия там выступала. Мы в международном рейтинге имеем больше всех очков.

Но от того, что Россия не будет там играть, не будут ходить толпы протестующих болельщиков. Может, кто-то всплакнет вечерком у телевизора. Все равно там будет высокий уровень хоккея, потому что участвует НХЛ», – заявил Дмитрий Курбатов.

Гендиректор ФХР о нейтральном статусе: «Надо играть и выигрывать. Можно облепиться гербами и флагами, но прийти последним. Много ли в этом чести?»

Сборная России возглавила рейтинг ИИХФ, ни разу не сыграв за три года. Как так?!

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
