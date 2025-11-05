Гендиректор ФХР о недопуске на ОИ-2026: «На наш уровень не влияет. Хоккейные страны – Россия, Канада, Швеция, Чехия – могут вообще не участвовать. В международном рейтинге у нас больше очков»

Гендиректор ФХР: недопуск на Олимпиаду не влияет на уровень сборной России и КХЛ.

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что недопуск сборных России на Олимпиаду-2026 не влияет на уровень российского хоккея.

«К сожалению, пропускаем [турнир]. Мы недополучаем того, что могли бы получить, но на уровень нашего хоккея это никак не влияет. Вы же понимаете, что все это делается для телезрителей и спонсоров. Это прекрасный праздник, хотим его выиграть, это наша славная история.

Вот если Канада не выиграет Олимпиаду , то там не скажут, что Канада плохо занимается хоккеем. Она может вообще не участвовать. Это касается и других хоккейных стран – Швеции , Чехии и России. Больше вопрос – как мы здесь занимаемся хоккеем.

Мне кажется, в финансировании несколько неправильно расставлены акценты. Большой спорт получает много на уровне КХЛ , а на финансирование детского и массового спорта выделяются не сильно большие деньги.

Олимпиада без нас неполноценна? Это вот опять из серии – ехать с гербом или нет. Конечно, было бы интереснее, если бы Россия там выступала. Мы в международном рейтинге имеем больше всех очков.

Но от того, что Россия не будет там играть, не будут ходить толпы протестующих болельщиков. Может, кто-то всплакнет вечерком у телевизора. Все равно там будет высокий уровень хоккея, потому что участвует НХЛ», – заявил Дмитрий Курбатов.

