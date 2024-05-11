Ротенберг о том, что в «России 25» только игроки СКА: «Так говорят в заказных материалах, совести у людей нет. Наверняка вещают из-за кордона! Приехали ребята из 10 клубов, проявляют патриотизм»
Роман Ротенберг отреагировал на критику состава сборной «России 25».
«Только ребята из СКА приехали в сборную? Я такое читаю в отдельных интервью. Это совершенно неправильно!
Наверное, так говорят в заказных материалах. К нам приехали представители сразу 10 клубов! Ребята проявляют патриотизм, ловят шайбу лицом, бьются в кровь. А у людей нет совести давать такие интервью.
Давайте разберемся, где они живут. Наверняка не в России. Вещают из-за кордона! – заявил главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
Быков о «России 25»: «Ощущение, что мы СКА накатываем через сборную. Я играл за ЦСКА, когда из него на 70% состояла сборная СССР. Но сейчас совсем другое время»
Быков о «России 25»: «Брать игроков только из СКА кажется странным. Нас отстранили, приходится работать на перспективу»
Я думаю, след стоит искать где-то в Албании…
Неужели из Финляндии приехали? И в случае чего рванут обратно?
А Ротенберг безусловно главный патриот России, никто не сомневается. Верим))
Это будет самый читаемый и самый заминусованный пост в истории сайта. Ну, если вы, конечно, не раскачаете на интервью васильича.