Ротенберг о том, что в «России 25» только игроки СКА: «Так говорят в заказных материалах, совести у людей нет. Наверняка вещают из-за кордона! Приехали ребята из 10 клубов, проявляют патриотизм»

Роман Ротенберг отреагировал на критику состава сборной «России 25».

«Только ребята из СКА приехали в сборную? Я такое читаю в отдельных интервью. Это совершенно неправильно!

Наверное, так говорят в заказных материалах. К нам приехали представители сразу 10 клубов! Ребята проявляют патриотизм, ловят шайбу лицом, бьются в кровь. А у людей нет совести давать такие интервью.

Давайте разберемся, где они живут. Наверняка не в России. Вещают из-за кордона! – заявил главный тренер СКА и «России 25» .

Быков о «России 25»: «Ощущение, что мы СКА накатываем через сборную. Я играл за ЦСКА, когда из него на 70% состояла сборная СССР. Но сейчас совсем другое время»

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