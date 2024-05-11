Ротенберг о том, что в «России 25» только игроки СКА: «Так говорят в заказных материалах, совести у людей нет. Наверняка вещают из-за кордона! Приехали ребята из 10 клубов, проявляют патриотизм»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Политика Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг отреагировал на критику состава сборной «России 25».

«Только ребята из СКА приехали в сборную? Я такое читаю в отдельных интервью. Это совершенно неправильно!

Наверное, так говорят в заказных материалах. К нам приехали представители сразу 10 клубов! Ребята проявляют патриотизм, ловят шайбу лицом, бьются в кровь. А у людей нет совести давать такие интервью.

Давайте разберемся, где они живут. Наверняка не в России. Вещают из-за кордона! – заявил главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг

Быков о «России 25»: «Ощущение, что мы СКА накатываем через сборную. Я играл за ЦСКА, когда из него на 70% состояла сборная СССР. Но сейчас совсем другое время»

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14 комментариев
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А у тебя гражданство каких стран присутствует, незакордонщик недоделанный? Правильно Быков сказал, что в данном турнире СКА накатывается, а не сборная.
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Пристрелите его #####!
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Перспективная ветка, однако

Я думаю, след стоит искать где-то в Албании…
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"Давайте разберёмся где эти люди живут. Наверняка не в России".

Неужели из Финляндии приехали? И в случае чего рванут обратно?
А Ротенберг безусловно главный патриот России, никто не сомневается. Верим))
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22 человека из системы СКА, ага
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Один у нас борец за светлое будущее хоккея, так держать.
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Рома заговорил про то, чего у него нет от рождения.
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кто может объяснить в чем заключается патриотизм играя в хоккей лицом.вообще клюшкой удобнее
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Это системная система.
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А можно Ротенберга на Пугачëву обменять (хоть и вовсе не еë фанат). В довесок можно Матыцина и Дегтярëва отправить
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Спортс, возьмите, пожалуйста, у него большое, полновесное интервью. Он же явно читает нас, и хочет обратиться напрямую - мол, парни, да я свой в доску, вы всё не так поняли. Это ж я, мол, сижу на ветках "Барсы" и "Реала", слыхали про Ригобера? Так это ж я, один из вас.

Это будет самый читаемый и самый заминусованный пост в истории сайта. Ну, если вы, конечно, не раскачаете на интервью васильича.
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А что, те кто живёт в России, посчитать количество хоккеистов из СКА не могут? Только иноагенты на это способны?
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я вот не слежу за хоккеем и даже не могу подтвердить или опровергнуть информацию о количестве команд, представленных в сборной, но блин, как же он смешно формулирует свои мысли, что тут волей-неволей рука к лицу тянется))
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Ответ Финты Заболотного
Перспективная ветка, однако Я думаю, след стоит искать где-то в Албании…
Ох уж эти албанские хейтеры Ромочки
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