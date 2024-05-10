Быков о «России 25»: «Брать игроков только из СКА кажется странным. Нас отстранили, приходится работать на перспективу»

Теги СКА Вячеслав Быков КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Вячеслав Быков поделился мнением о выборе игроков в «Россию 25».

Команда под руководством Романа Ротенберга проводит матчи в рамках Лига Ставок Большого тура. Большая часть игроков «России 25» представляет СКА из Санкт-Петербурга.

«Жаль, что нас отстранили от международных игр, так что сборной России приходится сейчас работать на перспективу.

Но брать игроков только из СКА... Неужели нет других достойных кандидатов из других клубов? Мне кажется это странным», – сказал бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков.

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6 комментариев
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Все правильно. Странно, что до Быкова, никто и слова об этом не сказал. Хотя почему странно? Ручные Кожевников, Назаров, Юдин, Черкас, Крикунов, никогда об этом не скажут. Это клика Ротенберга.
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Россия25=СКА+игроки на просмотре.
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Пока Ёся Роро пытается найти себя в хоккее, так и будет, к сожалению. Я про ска.
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Вячеслав Аркадьевич , ничего странного нет. Захотел Роман Борисович питона на шею - «на наш Ромочка не плачь, не утонет в речке мяч» , захотел любимый сынок в кабине истребителя полетать, на дорогой. Захотел свой ручной хоккейный клуб, держи дорогой . Ну и не хочу быть столбовою дворянкой , хочу быть владычицей морскою, чтобы сама рыбка Золотая подчинялась мне - держи сборную страны .
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+2
Название правильнее будет ска25
+2
-1
+1
Ответ Melnikov1968
Все правильно. Странно, что до Быкова, никто и слова об этом не сказал. Хотя почему странно? Ручные Кожевников, Назаров, Юдин, Черкас, Крикунов, никогда об этом не скажут. Это клика Ротенберга.
Странно что Быков об этом заговорил. Сам в бытность тренером сборной, тоже катал на ЕХТ всех лучших из КХЛ, не особо жалуя молодёжь и дебютантов.
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