Быков о «России 25»: «Брать игроков только из СКА кажется странным. Нас отстранили, приходится работать на перспективу»

Вячеслав Быков поделился мнением о выборе игроков в «Россию 25».

Команда под руководством Романа Ротенберга проводит матчи в рамках Лига Ставок Большого тура. Большая часть игроков «России 25» представляет СКА из Санкт-Петербурга.

«Жаль, что нас отстранили от международных игр, так что сборной России приходится сейчас работать на перспективу.

Но брать игроков только из СКА... Неужели нет других достойных кандидатов из других клубов? Мне кажется это странным», – сказал бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков.