Канарейкин об игроках СКА в «России 25»: «Тренер всегда предпочитает вызывать хоккеистов, которых хорошо знает. Так еще Тарасов с Чернышевым работали»

Теги СКА Федор Канарейкин КХЛ Анатолий Тарасов Аркадий Чернышев Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Федор Канарейкин высказался об игроках СКА в составе сборной «России 25».

СКА и «Россию 25» возглавляет тренер Роман Ротенберг.

«Конечно, интерес к сборной есть. Мы видим, что финалистов Кубка Гагарина не вызывали в команду. Талантливые молодые игроки есть не только в СКА. Я не считаю, что в сборной сейчас собраны все самые сильные хоккеисты страны.

Хотя раньше часто тренеры вызывали в сборную игроков одной команды. Так еще Тарасов с Чернышевым работали. Тренер всегда предпочитает вызывать хоккеистов, которых он хорошо знает», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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2 комментария
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Ромкина группа поддержки проснулась
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Вот только команда Тарасова как правило была чемпионом, а у Ромки - середнячок… 2й-3й раунд и отпуск) получается либо игроки слабые (зачем тогда их в сборную тянуть), либо тренер слабый… мое мнение-оба утверждения верны)
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