Канарейкин об игроках СКА в «России 25»: «Тренер всегда предпочитает вызывать хоккеистов, которых хорошо знает. Так еще Тарасов с Чернышевым работали»

Федор Канарейкин высказался об игроках СКА в составе сборной «России 25».

и «Россию 25» возглавляет тренер .

«Конечно, интерес к сборной есть. Мы видим, что финалистов Кубка Гагарина не вызывали в команду. Талантливые молодые игроки есть не только в СКА. Я не считаю, что в сборной сейчас собраны все самые сильные хоккеисты страны.

Хотя раньше часто тренеры вызывали в сборную игроков одной команды. Так еще с работали. Тренер всегда предпочитает вызывать хоккеистов, которых он хорошо знает», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.